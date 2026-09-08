ΑΕΚ – ΛΑΣΚ: Με… Kiss η επιστροφή της «Ένωσης» στο Champions League

Στην αναμέτρηση με τη ΛΑΣΚ, οι οπαδοί της «Ένωσης» ανάρτησαν ένα τεράστιο πανό, στο οποίο κυριαρχούσε ο τίτλος του γνωστού τραγουδιού των Kiss, «I Was Made For Lovin’ You».

Το μήνυμα, που στα ελληνικά αποδίδεται ως «φτιάχτηκα για να σε αγαπάω», αποτέλεσε την επιλογή των φίλων της ΑΕΚ για να συνοδεύσουν με τον δικό τους τρόπο την επιστροφή της Ένωσης στο Champions League.