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ΑΕΚ – ΛΑΣΚ: Με… Kiss η επιστροφή της «Ένωσης» στο Champions League

Με έναν ξεχωριστό και άκρως ευρηματικό τρόπο επέλεξαν οι φίλοι της ΑΕΚ να δώσουν το δικό τους «χρώμα» στη μεγάλη επιστροφή της αγαπημένης τους ομάδας σε τελική φάση του Champions League.

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ – ΛΑΣΚ: Με… Kiss η επιστροφή της «Ένωσης» στο Champions League
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Στην αναμέτρηση με τη ΛΑΣΚ, οι οπαδοί της «Ένωσης» ανάρτησαν ένα τεράστιο πανό, στο οποίο κυριαρχούσε ο τίτλος του γνωστού τραγουδιού των Kiss, «I Was Made For Lovin’ You».

Το μήνυμα, που στα ελληνικά αποδίδεται ως «φτιάχτηκα για να σε αγαπάω», αποτέλεσε την επιλογή των φίλων της ΑΕΚ για να συνοδεύσουν με τον δικό τους τρόπο την επιστροφή της Ένωσης στο Champions League.

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