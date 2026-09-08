· Ολυμπιακός

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού για το παιχνίδι Κυπέλλου με τον Βόλο - Ντεμπούτο για Πουέρτα και Πέντερσεν

Δείτε τις επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το παιχνίδι με τον Βόλο στο «Γ. Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού για το παιχνίδι Κυπέλλου με τον Βόλο - Ντεμπούτο για Πουέρτα και Πέντερσεν
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στο «Γ. Καραϊσκάκης» τον Βόλο, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, μόλις λίγες ημέρες μετά το συναπάντημα στο Πανθεσσαλικό για το πρωτάθλημα.

Λίγη ώρα πριν τη σέντρα του αγώνα, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε γνωστές τις επιλογές του για την αρχική ενδεκάδα.

Συγκεκριμένα, θέση στο βασικό σχήμα του Βάσκου τεχνικού πήραν για πρώτη φορά ο Γκουστάβο Πουέρτα και ο Μάρκους Πέντερσεν, ενώ Φίλης και Κουτσογούλας είναι οι δύο Έλληνες παίκτες κάτω των 21.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Πόποβιτς, Πέντερσεν, Σμαΐλοβιτς, Κάρμο, Τικνιζιάν, Πουέρτα, Φίλης, Κουτσογούλας, Φορτούνης, Σα, Γκονζάλες.

COMMENTS
LATEST NEWS
20:58 CHAMPIONS LEAGUE

Με Καρέτσα κόντρα στην Βιγιαρεάλ η Ντόρτμουντ

20:53 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού για το παιχνίδι Κυπέλλου με τον Βόλο - Ντεμπούτο για Πουέρτα και Πέντερσεν

20:51 CHAMPIONS LEAGUE

ΑΕΚ – ΛΑΣΚ: Στην Allwyn Arena ο χρυσός Ολυμπιονίκης, Δημοσθένης Ταμπάκος

20:44 ΜΠΑΣΚΕΤ

Πίτερς: «Η επιλογή μου να πάω στον Ολυμπιακό αποδείχθηκε η πιο σημαντική απόφαση της ζωής μου»

20:41 CHAMPIONS LEAGUE

ΑΕΚ – ΛΑΣΚ: Με… Kiss η επιστροφή της «Ένωσης» στο Champions League

20:16 SUPER LEAGUE

ΟΦΗ: Δυναμικό... μπάσιμο για Χατζηγιοβάνη

20:13 CHAMPIONS LEAGUE

ΑΕΚ - ΛΑΣΚ: Το αριστούργημα του Μάριν έβαλε μπροστά την «Ένωση» (vid)

20:08 EUROLEAGUE

Μπάντιο: «Όλοι είναι δεμένοι και δουλεύουμε μαζί προς ένα κοινό στόχο»

20:07 CHAMPIONS LEAGUE

ΑΕΚ - ΛΑΣΚ: Η τεράστια χαμένη ευκαιρία του Γιόβιτς στο 3' (vid)

20:04 CHAMPIONS LEAGUE

ΑΕΚ - ΛΑΣΚ: Η Allwyn Arena «ντύθηκε» στα κιτρινόμαυρα με 30.000 σημαίες

19:44 EUROLEAGUE

Χάνει τον Σέιμπεν Λι με θλάση η Ζαλγκίρις

19:32 SUPER LEAGUE

Γλίτωσε τα χειρότερα ο Γιαννούλης: Κάκωση στην ποδοκνημική για τον Έλληνα μπακ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας