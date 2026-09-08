Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού για το παιχνίδι Κυπέλλου με τον Βόλο - Ντεμπούτο για Πουέρτα και Πέντερσεν

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στο «Γ. Καραϊσκάκης» τον Βόλο, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, μόλις λίγες ημέρες μετά το συναπάντημα στο Πανθεσσαλικό για το πρωτάθλημα.

Λίγη ώρα πριν τη σέντρα του αγώνα, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε γνωστές τις επιλογές του για την αρχική ενδεκάδα.

Συγκεκριμένα, θέση στο βασικό σχήμα του Βάσκου τεχνικού πήραν για πρώτη φορά ο Γκουστάβο Πουέρτα και ο Μάρκους Πέντερσεν, ενώ Φίλης και Κουτσογούλας είναι οι δύο Έλληνες παίκτες κάτω των 21.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Πόποβιτς, Πέντερσεν, Σμαΐλοβιτς, Κάρμο, Τικνιζιάν, Πουέρτα, Φίλης, Κουτσογούλας, Φορτούνης, Σα, Γκονζάλες.