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Τα χρήματα που εξασφάλισε η ΑΕΚ μετά τη νίκη επί της ΛΑΣΚ

Με το δεξί ξεκίνησε η ΑΕΚ τη League Phase του Champions League, καθώς επικράτησε της ΛΑΣΚ Λίντσερ, προσθέτοντας παράλληλα ένα σημαντικό ποσό στα ταμεία της.

Τα χρήματα που εξασφάλισε η ΑΕΚ μετά τη νίκη επί της ΛΑΣΚ
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Η ΑΕΚ έκανε ιδανική πρεμιέρα στη League Phase του Champions League, καθώς κέρδισε τη ΛΑΣΚ Λίντσερ, ξεκινώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ευρωπαϊκή της πορεία.

Η παρουσία της στη League Phase είχε ήδη εξασφαλίσει στην Ένωση έσοδα περίπου 23,5 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που προκύπτει από τη συμμετοχή της στη διοργάνωση και το value pillar που της αναλογεί.

Πλέον, μετά τη νίκη επί της ΛΑΣΚ, η ΑΕΚ προσθέτει ακόμη 2,1 εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία της, καθώς κάθε νίκη στη League Phase του Champions League έχει τη συγκεκριμένη οικονομική ανταμοιβή.

Έτσι, η επιτυχία απέναντι στην αυστριακή ομάδα δεν έχει μόνο αγωνιστική σημασία για τους «κιτρινόμαυρους», αλλά και σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο. Κάθε αποτέλεσμα στη League Phase μπορεί να αυξήσει ακόμη περισσότερο τα έσοδα της ΑΕΚ, με την ομάδα να έχει πλέον ένα επιπλέον κίνητρο για να συνεχίσει δυναμικά στη διοργάνωση.

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