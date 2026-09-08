Πότε παίζει ξανά η ΑΕΚ στο Champions League

Την πρώτη της νίκη μετά από σχεδόν 20 χρόνια στο Champions League πραγματοποίησε η ΑΕΚ, επικρατώντας με 1-0 της ΛΑΣΚ στην Allwyn Arena.

Η «Ένωση» έκανε ονειρικό ξεκίνημα στη League Phase, παίρνοντας το πρώτο της τρίποντο στη διοργάνωση.

Την επόμενη αγωνιστική, οι «κιτρινόμαυροι» θα ταξιδέψουν στο Λονδίνο και θα κοντραριστούν με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο «Στάμφορντ Μπριτζ», γήπεδο που χρησιμοποιεί η πρωταθλήτρια Ουκραίας στην Ευρώπη προσωρινά, λόγω της κατάστασης που επικρατεί με τον πόλεμο.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 14 Οκτωβρίου στις 22:00 ώρα Ελλάδος.