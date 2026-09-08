Με Καρέτσα κόντρα στην Βιγιαρεάλ η Ντόρτμουντ

Ιστορική βραδιά για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ο οποίος ετοιμάζεται να κάνει το πρώτο του βήμα στο Champions League, έχοντας μάλιστα κερδίσει φανέλα βασικού στην πρεμιέρα της Ντόρτμουντ στη League Phase απέναντι στη Βιγιαρεάλ.

Ο 18χρονος Έλληνας διεθνής βρίσκεται στις επιλογές του Νίκο Κόβατς για την αναμέτρηση των Βεστφαλών και θα έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί για πρώτη φορά στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης. Μια στιγμή ξεχωριστή για τον ίδιο, καθώς θα ακούσει για πρώτη φορά από τον αγωνιστικό χώρο τον ύμνο του Champions League.

Ο Καρέτσας αναμένεται να αγωνιστεί πίσω από τον Σερού Γκιρασί, έχοντας τον Ίθαν Νουανέρι στο πλευρό του, σε μια επιθετική τριάδα που συνθέτει ο Κόβατς για την αναμέτρηση στην Ισπανία.

Η ενδεκάδα της Ντόρτμουντ: Κόμπελ, Γκαντού, Άντον, Σβένσον, Ρίερσον, Φέερμαν, Τζομπ Μπέλιγχαμ, Μπάιερ, Καρέτσας, Νουανέρι, Γκιρασί.

Η ενδεκάδα της Βιγιαρεάλ: Γκουλάτσι, Μουρίνιο, Λόγκαν Κόστα, Ρενάτο Βέιγκα, Κάρλος Ρομέρο, Νικολά Πεπέ, Κομεσάνια, Παπέ Γκέιγ, Μπιουκάναν, Ζεράρ Μορένο, Μικαουτάτζε.