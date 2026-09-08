Γλίτωσε τα χειρότερα ο Γιαννούλης: Κάκωση στην ποδοκνημική για τον Έλληνα μπακ
Βγήκαν οι εξετάσεις του διεθνούς αμυντικού του ΠΑΟΚ.
Άσχημα ήταν τα νέα για τον Δημήτρη Γιαννούλη μετά τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, έπειτα από τον τραυματισμό του στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό.
Ο διεθνής Έλληνας αριστερός μπακ πέρασε από μαγνητική τομογραφία, προκειμένου να διαπιστωθεί η σοβαρότητα του προβλήματος. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως έχει υποστεί κάκωση δεύτερου βαθμού στην ποδοκνημική.
Αυτό σημαίνει πως ο Γιαννούλης αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου 3-4 εβδομάδες, διάστημα στο οποίο θα ακολουθήσει το απαραίτητο πρόγραμμα αποκατάστασης.
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