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Γλίτωσε τα χειρότερα ο Γιαννούλης: Κάκωση στην ποδοκνημική για τον Έλληνα μπακ

Βγήκαν οι εξετάσεις του διεθνούς αμυντικού του ΠΑΟΚ.

Γλίτωσε τα χειρότερα ο Γιαννούλης: Κάκωση στην ποδοκνημική για τον Έλληνα μπακ
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Άσχημα ήταν τα νέα για τον Δημήτρη Γιαννούλη μετά τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, έπειτα από τον τραυματισμό του στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό.

Ο διεθνής Έλληνας αριστερός μπακ πέρασε από μαγνητική τομογραφία, προκειμένου να διαπιστωθεί η σοβαρότητα του προβλήματος. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως έχει υποστεί κάκωση δεύτερου βαθμού στην ποδοκνημική.

Αυτό σημαίνει πως ο Γιαννούλης αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου 3-4 εβδομάδες, διάστημα στο οποίο θα ακολουθήσει το απαραίτητο πρόγραμμα αποκατάστασης.

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