Τσάλοφ: «Αν όλα πάνε σύμφωνα με το πλάνο, σύντομα σκοπεύω να επιστρέψω στην Ελλάδα»

Ο Φιόντορ Τσάλοφ συνεχίζει την προσπάθεια για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση, παραμένοντας το τελευταίο διάστημα στη Μόσχα, όπου ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης.

Ο Ρώσος φορ υπέστη ρήξη μηνίσκου στις πρώτες ημέρες της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ. Πλέον, όμως, η κατάσταση παρουσιάζει βελτίωση και ο ίδιος μετρά αντίστροφα για το επόμενο στάδιο της αποθεραπείας του.

Μάλιστα, ο Τσάλοφ αποκάλυψε πως έχει ήδη αφήσει πίσω του τις πατερίτσες, ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην πορεία της επιστροφής του. Οι πρώτοι δύο μήνες ήταν ιδιαίτερα απαιτητικοί, όμως πλέον ο Ρώσος επιθετικός κοιτάζει μπροστά και επικεντρώνεται στους επόμενους στόχους.

Όσα δήλωσε ο Τσάλοφ:

«Αποκατάσταση, 2 μήνες: Ξεκινά ένα πιο εντατικό στάδιο αποκατάστασης και κάθε εβδομάδα νιώθω ότι υπάρχει πρόοδος. Επιτέλους, μετά από οκτώ εβδομάδες, μπορώ να αφήσω τις πατερίτσες. Φυσικά, υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά μπροστά μου.

Οι στόχοι για τις επόμενες εβδομάδες:

• να επαναφέρω τη μυϊκή μάζα στο χειρουργημένο πόδι,

• να συνεχίσω να δουλεύω πάνω στο πρήξιμο, κάνοντας ασκήσεις κινητικότητας και διατάσεις,

• να μάθω να περπατάω χωρίς να κουτσαίνω. Αυτό ίσως είναι το πιο δύσκολο αυτή τη στιγμή: να ξεπεράσω το ψυχολογικό εμπόδιο και να μη φοβάμαι να πατάω κανονικά, μοιράζοντας το βάρος μου εξίσου και στα δύο πόδια.

Αν όλα πάνε σύμφωνα με το πλάνο, σύντομα σκοπεύω να επιστρέψω στην Ελλάδα και να συνεχίσω πλέον τη δουλειά με την ομάδα. Και τότε, η επιστροφή στο γήπεδο δεν θα είναι πια μακριά.

Ελπίζω να επιστρέψω και στις τακτικές αναρτήσεις και όχι μόνο στο «Blog στο γόνατο».