ΑΕΚ: Η ενδεκάδα κόντρα στη ΛΑΣΚ για την πρεμιέρα στο Champions League

Η μεγάλη επιστροφή της ΑΕΚ στο Champions League είναι γεγονός. Η «Ένωση» υποδέχεται τη ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια στην πρεμιέρα της League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ο Μάρκο Νίκολιτς κατέληξε στις επιλογές του για το βασικό σχήμα, με τον Θωμά Στρακόσα να μην βρίσκεται στην αποστολή και τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι να ξεκινά κάτω από τα δοκάρια. Ο Αλβανός γκολκίπερ, ο οποίος απουσίαζε από την τελευταία προπόνηση, δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα που αντιμετώπιζε στον ώμο.

Το ΑΕΚ – ΛΑΣΚ θα ξεκινήσει στις 19:45 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το MAGENTA Sport2HD

Όσον αφορά στην κορυφή της επίθεσης βρίσκονται οι Λούκα Γιόβιτς και Μπαρνάμπας Βάργκα, οι οποίοι συνθέτουν το επιθετικό δίδυμο της ΑΕΚ για την πρεμιέρα της League Phase. Από την άλλη ο Ντίτμαρ Κίχμπαουερ επέλεξε στο βασικό σχήμα τον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς, ο οποίος επιστρέφει στη Νέα Φιλαδέλφεια, καθώς αγωνίζεται ως δανεικός από την ΑΕΚ στους πρωταθλητές Αυστρίας.

Στην άμυνα, στα δύο άκρα θα αγωνιστούν οι Λάζαρος Ρότα και Σταύρος Πήλιος, ενώ το κεντρικό δίδυμο αποτελούν οι Αρόλντ Μουκουντί και Φιλίπε Ρέλβας. Στη μεσαία γραμμή παίρνουν θέση οι Ραζβάν Μαρίν και Μίλαν Βιτάλις. Ο Λόβρο Μάγερ θα κινηθεί στη δεξιά πλευρά της μεσοεπιθετικής γραμμής και ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά στην αριστερή.

Photo 1/2 Η ενδεκάδα της ΑΕΚ για τον αγώνα με τη ΛΑΣΚ Photo 2/2 Η ενδεκάδα της ΛΑΣΚ για τον αγώνα με την ΑΕΚ

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Μπρινιόλι, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Βιτάλις, Μάγερ, Κοϊτά, Βάργκα, Γιόβιτς, ενώ στον πάγκο είναι οι: Μπαλαμώτης, Βίντα, Λυκογιάννης, Κάιρινεν, Γκατσίνοβιτς, Αριάγκα, Μάνταλος, Ζοάο Μάριο, Ζούμπκοφ, Ζίνι



Η ενδεκάδα της ΛΑΣΚ: Γιούνγκβιρθ, Μπουγιάμπα, Αλεμάο, Αντράντε, Γιόργκενσεν, Λιούμπισιτς, Μπογκάρντε, Χόρβατ, Μπέλο, Ούσορ, Λανγκ.