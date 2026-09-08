Νέα κίνηση για το Μαρούσι: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Κουάνι

Σε ακόμη μία κίνηση για την ενίσχυση του ρόστερ του ενόψει της νέας σεζόν προχώρησε το Μαρούσι, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Κουάνι.

Ο 24χρονος φόργουορντ έρχεται να προσθέσει μέγεθος και λύσεις στη frontline της ομάδας, με τον σύλλογο των βορείων προαστίων να καλύπτει μία από τις θέσεις των πάουερ φόργουορντ ενόψει της αγωνιστικής περιόδου 2026-27 στη GBL.

Ο Κουάνι έκανε τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα τη σεζόν 2024-25 στους Illawarra Hawks, με τους οποίους πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος στη NBL Αυστραλίας.

Το περασμένο καλοκαίρι, μάλιστα, είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει τις δυνάμεις του και στο NBA Summer League, καταγράφοντας τρεις συμμετοχές με τη φανέλα των Μιλγουόκι Μπακς.

Η ανακοίνωση

«H ΚΑΕ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 ανακοινώνει την απόκτηση του Νοτιοσουδανο-Αυστραλού πάουερ φοργουορντ Kuany Atem Kuany (26, 2.06). Ο παίκτης βρίσκεται στην Αθήνα εδώ και μια εβδομάδα ενώ αγωνίστηκε στα φιλικά με τον Παναθηναϊκό και τον Παπάγου. Τελευταία του ομάδα ήταν οι Waverley Falcons της Μελβούρνης που συμμετείχε στην NBL1 South.

Ο Kuany γεννήθηκε στην Κακούμα της Κένυας στις 27 Μαρτίου του 2.000 και έζησε στο Νότιο Σουδάν. Όταν ήταν 6 χρονών η οικογένειά του μετακόμισε στη Μελβούρνη. Ξεκίνησε να παίζει μπάσκετ σε ηλικία 11 ετών και όταν έγινε 15, ταξίδεψε στις ΗΠΑ, για να αφοσιωθεί στο παιχνίδι και τις σπουδές του.

Φοίτησε στο Γυμνάσιο στο Victory Rock Prep και το Prolific Prep. Τα τέσσερα πρώτα χρόνια της Κολεγιακής του καριέρας τα πέρασε στους California Golden Bears και τον πέμπτο στους VCU Rams της Atlantic 10 Conference, με τους οποίους μέτρησε κατά μέσο όρο 5.7 πόντους και 2.4 ριμπάουντ σε 16.8 λεπτά συμμετοχής σε σύνολο 37 αγώνων που ξεκίνησε ως βασικός. Οι ακαδημαϊκές επιδόσεις του ήταν εξαιρετικές και μάλιστα αποφοίτησε με πτυχίο στην κοινωνιολογία.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στους Ιllawarra Hawks(2024–2025) με τους οποίους κατέκτησε το πρωτάθλημα στην ΝΒL της Αυστραλίας.Ακολούθησε ένα πέρασμα από την Τownsville Heat και η μεταγραφή του στην Ανόρθωση Famagusta της Κύπρου (2025-26) όπου είχε απολογισμό 15.8 πόντους, 5.2 ριμπάουντ και 1.0 κλέψιμο. Συνέχισε στην FUS Rabat του Μαρόκου και τους Waverley Falcons της Αυστραλίας.Το καλοκαίρι που μας πέρασε συμμετείχε σε τρία παιχνίδια Summer League με τους Μιλγουόκι Μπακς.Από τον Νοέμβριο του 2024, αποτελεί μέλος της εθνικής ομάδας του Νότιου Σουδάν.Kuany, καλωσόρισες στην οικογένεια του Αμαρουσίου».