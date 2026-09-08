Παναθηναϊκός: Τότε θα εκδικαστεί η έφεση για την ποινή του Ντέσερς

Ο Παναθηναϊκός όπως ενημερωθήκατε νωρίτερα άσκησε έφεση για την τιμωρία τριών αγωνιστικών που δέχθηκε ο Σίριλ Ντέσερς για την αποβολή του στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

Όπως ενημέρωσε η ΕΠΟ η εκδίκαση θα πραγματοποηθεί την Τετάρτη (9/9) στις 16:30, όπου οι «πράσινοι» θα ζητήσουν να μειωθεί σε μία αγωνιστική η ποινή.

Το «τριφύλλι» αναμένεται να υποστηρίξει ότι το χτύπημα δεν ήταν προϊόν βιαιοπραγίας αλλά στιγμιαίας απώθησης με στόχο να πάρει καλύτερη θέση από τον αντίπαλό του.

Υπενθυμίζεται ότι η ποινή είτε θα μείνει ως έχεις, είτε θα πέσει στη μία αγωνιστική, καθώς δεν υπάρχει ενδεχόμενο μείωσης στο ενδιάμεσο των δύο αγωνιστικών.

Η ανακοίνωση

«Τετάρτη 09/09/2026 – ώρα 16:30

Έφεση του επαγγελματία ποδοσφαιριστή DESSERS CYRIEL κατά της υπ’ αριθμ. 190/2026 απόφασης του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου της SL1».