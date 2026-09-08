Οι πρώτες στιγμές του Τόμας Ουόκαπ με την Ντουμπάι (vid)

Παίκτης της Ντουμπάι είναι με κάθε επισημότητα εδώ και μερικές ώρες ο Τόμας Ουόκαπ, με τον Τεξανό γκαρντ, να ενσωματώνεται στην προετοιμασία, έχοντας ήδη πιάσει δουλειά με τη νέα του ομάδα.

Ο πρώην γκαρντ του Ολυμπιακού έκανε μια πρώτη γνωριμία με τους συμπαίκτες του και ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις του συλλόγου από τα Εμιράτα.

Κάπως έτσι, τέθηκε στη διάθεση του Τσάβι Πασκουάλ και πλέον μένει να δούμε αν θα πάρει το ανεπίσημο βάπτυσμα του πυρρός στα φιλικά κόντρα σε Μπαχτσεσεχίρ (9/9) και την Εφές (11/9).

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