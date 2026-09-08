· Ηρακλής

Στο Πανθεσσαλικό το Ηρακλής – Ατρόμητος

Οι εργασίες στο Καυτανζόγλειο δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα και κατά συνέπεια δεν μπορεί να φιλοξενηθεί παιχνίδι.

Στο Πανθεσσαλικό το Ηρακλής – Ατρόμητος
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στο Πανθεσσαλικό Στάδιο θα πραγματοποιηθεί τελικά η αναμέτρηση του Ηρακλή με τον Ατρόμητο για την 4η αγωνιστική της Super League.

Οι «κυανόλευκοι» θα αναγκαστούν έτσι να αγωνιστούν για ακόμη μία φορά μακριά από τη φυσική τους έδρα, καθώς το Καυτανζόγλειο εξακολουθεί να μην βρίσκεται στην απαιτούμενη κατάσταση προκειμένου να φιλοξενήσει επίσημο ποδοσφαιρικό παιχνίδι.

Η ανακοίνωση

«Ανακοινώνεται ότι o αγώνας ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ στο πλαίσιο της 4ης Αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αλλάζει έδρα και θα διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό Στάδιο (αντί για το Καυτανζόγλειο Στάδιο) το Σάββατο 12.09.26 στις 21:00».

COMMENTS
LATEST NEWS
17:48 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Χρυσή Μπάλα»: Με… άρωμα Παρισιού και Μέσι οι υποψηφιότητες για τον καλύτερο παίκτη στον κόσμο

17:44 GREEK BASKET LEAGUE

Νέα κίνηση για το Μαρούσι: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Κουάνι

17:22 ΜΠΑΣΚΕΤ

«Μια ανάσα» από τη Sunel Arena ο Ολυμπιακός - Η κατάσταση με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη

17:16 SUPER LEAGUE

Πρόστιμα σε ΠΑΟΚ και Ηρακλή από τη ΔΕΑΒ

17:08 EUROPA LEAGUE

Κυκλοφορούν τα εισιτήρια του Ολυμπιακού για την πρεμιέρα κόντρα στη Γιαγκελόνια

17:02 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Τότε θα εκδικαστεί η έφεση για την ποινή του Ντέσερς

16:54 SUPER LEAGUE

Στο Πανθεσσαλικό το Ηρακλής – Ατρόμητος

16:51 EUROLEAGUE

Οι πρώτες στιγμές του Τόμας Ουόκαπ με την Ντουμπάι (vid)

16:32 GREEK BASKET LEAGUE

Αμετανόητος ο Λιόλιος: «Το μπάσκετ προχωράει ακάθεκτο, άστοχη η επιλογή του Παναθηναϊκού»

16:26 MVP

Champions League is back: Τι αλλάζει όταν επιστρέφει η κορυφαία διοργάνωση

16:11 AUTO MOTO

O Mika Häkkinen έρχεται στην Αθήνα για το “Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens”

16:08 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Επιστρέφει στον ρόλο του Sporting Director ο Αντόνιο Κορδόν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας