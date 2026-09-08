Στο Πανθεσσαλικό το Ηρακλής – Ατρόμητος

Στο Πανθεσσαλικό Στάδιο θα πραγματοποιηθεί τελικά η αναμέτρηση του Ηρακλή με τον Ατρόμητο για την 4η αγωνιστική της Super League.

Οι «κυανόλευκοι» θα αναγκαστούν έτσι να αγωνιστούν για ακόμη μία φορά μακριά από τη φυσική τους έδρα, καθώς το Καυτανζόγλειο εξακολουθεί να μην βρίσκεται στην απαιτούμενη κατάσταση προκειμένου να φιλοξενήσει επίσημο ποδοσφαιρικό παιχνίδι.

Η ανακοίνωση

«Ανακοινώνεται ότι o αγώνας ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ στο πλαίσιο της 4ης Αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αλλάζει έδρα και θα διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό Στάδιο (αντί για το Καυτανζόγλειο Στάδιο) το Σάββατο 12.09.26 στις 21:00».