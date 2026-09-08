«Χρυσή Μπάλα»: Με… άρωμα Παρισιού και Μέσι οι υποψηφιότητες για τον καλύτερο παίκτη στον κόσμο

Με αρκετούς παίκτες της Παρί Σεν Ζερμέν, αλλά και την παρουσία του Λιονέλ Μέσι έγιναν γνωστές οι υποψηφιότητες της «Χρυσής Μπάλας» για το 2026.

Ανάμεσα σε αυτές βρίσκεται και το όνομα του Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος είναι υποψήφιος και για το βραβείο του καλύτερου νέου παίκτη στον κόσμο.

Το βραβείο θα απονεμηθεί στον νικητή σε μία φαντασμαγορική τελετή που θα λάβει μέρος στις 26 Οκτωβίου στο Λονδίνο.

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες

Τζουντ Μπέλινγκχαμ (Αγγλία)

Πάου Κουμπαρσί (Ισπανία)

Μαρκ Κουκουρέγια (Ισπανία)

Ουσμάν Ντεμπελέ (Γαλλία)

Λουίς Ντίας (Κολομβία)

Μπρούνο Φερνάντες (Πορτογαλία)

Γκαμπριέλ (Βραζιλία)

Έρλινγκ Χάαλαντ (Νορβηγία)

Ασράφ Χακίμι (Μαρόκο)

Χάρι Κέιν (Αγγλία)

Κβίτσα Κβαρατσχέλια (Γεωργία)

Λαμίν Γιαμάλ (Ισπανία)

Σαντιό Μανέ (Σενεγάλη)

Μαρκίνιος (Βραζιλία)

Λαουτάρο Μαρτίνες (Αργεντινή)

Κιλιάν Εμπαπέ (Γαλλία)

Νούνο Μέντες (Πορτογαλία)

Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή)

Ζοάο Νέβες (Πορτογαλία)

Μάικλ Ολίσε (Γαλλία)

Γουίλιαν Πάτσο (Εκουαδόρ)

Χουλιάν Κινιόνες (Μεξικό)

Ντέκλαν Ράις (Αγγλία)

Ρόδρι (Ισπανία)

Φαμπιάν Ρουίθ (Ισπανία)

Γουίλιαμ Σαλιμπά (Γαλλία)

Φεράν Τόρες (Ισπανία)

Νταγιό Ουπαμεκανό (Γαλλία)

Βινίσιους Τζούνιορ (Βραζιλία)

Βιτίνια (Πορτογαλία)