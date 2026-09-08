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LIVE BLOG, ΑΕΚ – ΛΑΣΚ: To pregame της επιστροφής των «κιτρινόμαυρων» στο Champions League

Το Onsports βρίσκεται στη Νέα Φιλαδέλφεια και σας μεταδίδει, μέσω του live blog, όλα όσα θα γίνουν  πριν από τη σέντρα του ΑΕΚ – ΛΑΣΚ, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Βαγγέλης Πάτας

LIVE BLOG, ΑΕΚ – ΛΑΣΚ: To pregame της επιστροφής των «κιτρινόμαυρων» στο Champions League
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Οκτώ χρόνια μετά την τελευταία της παρουσία, η ΑΕΚ επιστρέφει στα «αστέρια», υποδεχόμενη τη ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια και την «Allwyn Arena».

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα πάρει μέρος για πρώτη φορά στην ανανεωμένη League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, με στόχο την πρώτη της νίκη έπειτα από 19 χρόνια στο Champions League.

Τότε, αντίπαλος ήταν η Μίλαν και ο… τόπος του «εγκλήματος» το ΟΑΚΑ. Τώρα, η… δράση μεταφέρεται λίγα χιλιόμετρα πιο δίπλα, στη Νέα Φιλαδέλφεια, εκεί που… χτυπά η «καρδιά» της ΑΕΚ. Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, άπαντες στην Ένωση βρίσκονται ήδη στα… αστέρια. Όμως, το έργο τους μόνο εύκολο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί.

Η ΛΑΣΚ μπορεί να είναι η θεωρητικά πιο αδύνατη ομάδα που θα αντιμετωπίσει ο «Δικέφαλος» στην πορεία του στην League Phase, ωστόσο, πρόκειται για μία ομάδα που έχει δείξει πως μπορεί να κάνει τη ζημιά απέναντι σε κάθε αντίπαλο. Άλλωστε, την προηγούμενη σεζόν έσπασε το… δίπολο Σάλτσμπουργκ και Στουρμ στην Αυστρία, πήρε το δεύτερο πρωτάθλημα στην ιστορία της και μάλιστα μετέχει στο Champions League έπειτα από μία τρομερή ανατροπή κόντρα στην Σέλτικ.

Το Pre Game του ΑΕΚ - ΛΑΣΚ

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