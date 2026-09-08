· ΑΕΚ · Λίντσερ

ΑΕΚ – ΛΑΣΚ: Στην Allwyn Arena ο χρυσός Ολυμπιονίκης, Δημοσθένης Ταμπάκος

Ο διοικητικός ηγέτης της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, υποδέχθηκε στην Allwyn Arena τον χρυσό Ολυμπιονίκη, Παγκόσμιο Πρωταθλητήκαι Πρωταθλητή Ευρώπης στη γυμναστική, Δημοσθένη Ταμπάκο.

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ – ΛΑΣΚ: Στην Allwyn Arena ο χρυσός Ολυμπιονίκης, Δημοσθένης Ταμπάκος
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ΑΕΚ διατηρεί ιδιαίτερη σχέση με αθλητές που έχουν τιμήσει τα ελληνικά χρώματα σε διεθνές επίπεδο και έχουν υπηρετήσει τις αξίες του Ευ Αγωνίζεσθαι.

Στο πλαίσιο αυτό, ο διοικητικός ηγέτης της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ, Μάριος Ηλιόπουλος, φιλοξένησε στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας τον Δημοσθένη Ταμπάκο...

Έναν αθλητή που έχει γράψει τη δική του ιστορία στη γυμναστική, έχοντας κατακτήσει Χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο, καθώς και τους τίτλους του Πρωταθλητή Κόσμου και Πρωταθλητή Ευρώπης.

ILIOPOULOS TAMPAKOS AEK

COMMENTS
LATEST NEWS
20:58 CHAMPIONS LEAGUE

Με Καρέτσα κόντρα στην Βιγιαρεάλ η Ντόρτμουντ

20:53 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού για το παιχνίδι Κυπέλλου με τον Βόλο - Ντεμπούτο για Πουέρτα και Πέντερσεν

20:51 CHAMPIONS LEAGUE

ΑΕΚ – ΛΑΣΚ: Στην Allwyn Arena ο χρυσός Ολυμπιονίκης, Δημοσθένης Ταμπάκος

20:44 ΜΠΑΣΚΕΤ

Πίτερς: «Η επιλογή μου να πάω στον Ολυμπιακό αποδείχθηκε η πιο σημαντική απόφαση της ζωής μου»

20:41 CHAMPIONS LEAGUE

ΑΕΚ – ΛΑΣΚ: Με… Kiss η επιστροφή της «Ένωσης» στο Champions League

20:16 SUPER LEAGUE

ΟΦΗ: Δυναμικό... μπάσιμο για Χατζηγιοβάνη

20:13 CHAMPIONS LEAGUE

ΑΕΚ - ΛΑΣΚ: Το αριστούργημα του Μάριν έβαλε μπροστά την «Ένωση» (vid)

20:08 EUROLEAGUE

Μπάντιο: «Όλοι είναι δεμένοι και δουλεύουμε μαζί προς ένα κοινό στόχο»

20:07 CHAMPIONS LEAGUE

ΑΕΚ - ΛΑΣΚ: Η τεράστια χαμένη ευκαιρία του Γιόβιτς στο 3' (vid)

20:04 CHAMPIONS LEAGUE

ΑΕΚ - ΛΑΣΚ: Η Allwyn Arena «ντύθηκε» στα κιτρινόμαυρα με 30.000 σημαίες

19:44 EUROLEAGUE

Χάνει τον Σέιμπεν Λι με θλάση η Ζαλγκίρις

19:32 SUPER LEAGUE

Γλίτωσε τα χειρότερα ο Γιαννούλης: Κάκωση στην ποδοκνημική για τον Έλληνα μπακ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας