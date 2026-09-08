ΑΕΚ – ΛΑΣΚ: Στην Allwyn Arena ο χρυσός Ολυμπιονίκης, Δημοσθένης Ταμπάκος

Η ΑΕΚ διατηρεί ιδιαίτερη σχέση με αθλητές που έχουν τιμήσει τα ελληνικά χρώματα σε διεθνές επίπεδο και έχουν υπηρετήσει τις αξίες του Ευ Αγωνίζεσθαι.

Στο πλαίσιο αυτό, ο διοικητικός ηγέτης της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ, Μάριος Ηλιόπουλος, φιλοξένησε στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας τον Δημοσθένη Ταμπάκο...

Έναν αθλητή που έχει γράψει τη δική του ιστορία στη γυμναστική, έχοντας κατακτήσει Χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο, καθώς και τους τίτλους του Πρωταθλητή Κόσμου και Πρωταθλητή Ευρώπης.