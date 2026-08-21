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Ντόρτμουντ: Τα πρώτα «κιτρινόμαυρα» κλικ του Κωνσταντέλια (pics)

Με το χαμόγελο στα χείλη ο Γιάννης Κωνσταντέλιας.

Ντόρτμουντ: Τα πρώτα «κιτρινόμαυρα» κλικ του Κωνσταντέλια (pics)
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Νέα σελίδα στην καριέρα του Γιάννη Κωνσταντέλια άνοιξε και επίσημα, με τον Έλληνα μεσοεπιθετικό να πραγματοποιεί την πρώτη του παρουσία στο προπονητικό κέντρο της Ντόρτμουντ.

Ο 23χρονος άσος ολοκλήρωσε πριν από λίγες ημέρες τη μετακίνησή του από τον ΠΑΟΚ στους Βεστφαλούς και πλέον ξεκίνησε να μπαίνει στο κλίμα της νέας του ομάδας, φορώντας για πρώτη φορά τα κιτρινόμαυρα στις εγκαταστάσεις του συλλόγου.

Η σημερινή ημέρα (21/8) είχε ιδιαίτερη σημασία για τον Κωνσταντέλια, καθώς είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τους νέους του συμπαίκτες, αλλά και τα μέλη του τεχνικού επιτελείου της γερμανικής ομάδας.

Παράλληλα, η παρουσία του στην Ντόρτμουντ ενισχύει ακόμη περισσότερο το ελληνικό στοιχείο στο ρόστερ, αφού εκεί αγωνίζεται ήδη ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Οι δύο νεαροί Έλληνες διεθνείς θα αποτελέσουν πλέον συμπαίκτες, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο ελληνικό δίδυμο στους Βεστφαλούς.

«Για πρώτη φορά στο προπονητικό γήπεδο: Γιάννης Κωνσταντέλιας!», έγραψαν οι Βεστφαλοί.

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