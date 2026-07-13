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Ανακοίνωσε τον Αντρέι Σάντος η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Την απόκτηση του Αντρέι Σάντος από την Τσέλσι ανακοίνωσε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ανακοίνωσε τον Αντρέι Σάντος η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
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Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Τσέλσι ανακοίνωσαν πως κατέληξαν σε οριστική συμφωνία για τη μεταγραφή του Αντρέι Σάντος, αντί 48 εκατ. λιρών (περίπου 56 εκατ. ευρώ), που μπορεί να φτάσει τα 50 εκατ. με κάποια μπόνους.

Ο Βραζιλιάνος μέσος υπέγραψε συμβόλαιο ως το 2031 με τους «κόκκινους διαβόλους» και δήλωσε ότι ονειρεύοταν από μικρός αυτή τη στιγμή. «Η ιστορία και η ευθύνη να φοράς αυτό το σήμα, αυτός είναι ο λόγος που βρίσκομαι εδώ» τόνισε ο 22χρονος παίκτης, ο οποίος πέρυσι κατέγραψε 43 συμμετοχές με το σύλλογο του Λονδίνου.

Ο Αντρέι Σάντος ξεκίνησε την καριέρα του από τη Βάσκο Ντα Γκάμα, με την Τσέλσι να αγοράζει τα δικαιώματά του τον Ιανουάριο του 2023. Παρέμεινε για ένα διάστημα ως δανεικός στη βραζιλιάνικη ομάδα και στη συνέχεια παραχωρήθηκε στη Νότιγχαμ Φόρεστ και τη Στρασμπούρ, πριν επιστρέψει στο «Στάμφορντ Μπριτζ» το περασμένο καλοκαίρι. Είναι έξι φορές διεθνής με την εθνική Βραζιλίας, αλλά δεν συμπεριλήφθηκε στις επιλογές του Κάρλο Αντσελότι για το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η Γιουνάιτεντ αναζητά ενισχύσεις στη μεσαία γραμμή, δεδομένου ότι ο Κασεμίρο αποχώρησε με τη λήξη του συμβολαίου του, ενώ ο Μανουέλ Ουγκάρτε υπέστη ρήξη χιαστού με την εθνική Ουρουγουάης και θα μείνει αρκετούς μήνες εκτός αγωνιστικών χώρων. Εκτός του Αντρέι Σάντος, η ομάδα του Μάντσεστερ βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση και του Γιούρι Τίλεμανς από την Άστον Βίλα.

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