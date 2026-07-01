Πρώτη γεύση από τον Παναθηναϊκό του Νίστρουπ - Η ώρα και το κανάλι του φιλικού με την Χέλμοντ

Ο Παναθηναϊκός κινείται με καταιγιστικούς ρυθμούς στην καλοκαιρινή αγορά, έχοντας ήδη ολοκληρώσει 5 νέες μεταγραφές, αλλά και την παραμονή του Λούκας Τσάβες.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ, ο οποίος ανέλαβε τα ηνία της ομάδας πριν από ένα μήνα, έχει αναλάβει να «χτίσει» από την αρχή μια ομάδα που θα παρουσιαστεί ανταγωνιστική και θα διεκδικήσει ξανά τον τίτλο στη Super League, αλλά θα εξασφαλίσει και την παρουσία της στη League Phase του Conference League.

Η προετοιμασία για τη νέα σεζόν έχει ξεκινήσει εδώ και δύο εβδομάδες, με τις τελευταίες 10 μέρες να δουλεύονται στοιχεία που θέλει να περάσει ο Δανός στο παιχνίδι του Τριφυλλιού, στο Άπελντοορν της Ολλανδίας.

Μάλιστα, το απόγευμα της Τρίτης (1/7, 18:00), ο Παναθηναϊκός θα δώσει και το πρώτο του φιλικό παιχνίδι κόντρα στην τοπική Χέλμοντ, ομάδα της δεύτερης κατηγορίας. Οι φίλοι των «πράσινων» θα πάρουν μια πρώτη γεύση από το σύνολο του Νίστρουπ, αλλά και από ορισμένα από τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα.

Οι Ετιέν Καμαρά, Τριαντάφυλλος Τσάπρας και Ινιάκι Πένια έχουν ενσωματωθεί στην προετοιμασία εδώ και αρκετές ημέρες και αναμένεται να πάρουν χρόνο συμμετοχής σε αυτό το φιλικό ματς.

Η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Χέλμοντ θα ξεκινήσει στις 18:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την τηλεόραση του ΣΚΑΪ.