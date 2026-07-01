Μουντιάλ 2026: «Κυνηγά» το ιστορικό ρεκόρ του Πελέ o Ολίσε

Ο Μίκαελ Ολίσε συνεχίζει να εντυπωσιάζει στα γήπεδα του Μουντιάλ 2026 και πλέον βρίσκεται μια... ανάσα από ένα ιστορικό επίτευγμα που κρατά εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια ο θρυλικός Πελέ.

Ο άσος της Μπάγερν Μονάχου ήταν εκ των κορυφαίων στη νίκη της Γαλλίας με 3-0 επί της Σουηδίας για τη φάση των «32», πραγματοποιώντας ακόμη μία σπουδαία εμφάνιση. Μπορεί να μην κατάφερε να βρει δίχτυα, ωστόσο άγγιξε ένα από τα γκολ της διοργάνωσης, όταν επιχείρησε ένα εντυπωσιακό ανάποδο ψαλίδι, με τον Ζέτερστρομ να πραγματοποιεί σπουδαία επέμβαση.

Ο 24χρονος μεσοεπιθετικός μοίρασε ακόμη δύο ασίστ, αρχικά στον Μπράντλεϊ Μπαρκολά και στη συνέχεια στον Κιλιάν Εμπαπέ.

Με τις δύο αυτές τελικές πάσες, ο Ολίσε έφτασε συνολικά τις πέντε ασίστ στη διοργάνωση, επίδοση που έχουν καταφέρει ελάχιστοι ποδοσφαιριστές στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων. Συγκεκριμένα, το ίδιο νούμερο είχαν καταγράψει ο Γκαντότσα (1974), ο Πιερ Λιτμπάρσκι (1982), ο Ντιέγκο Μαραντόνα (1986), ο Τόμας Χέσλερ (1994) και ο Πελέ (1970).

Ο Βραζιλιάνος θρύλος παραμένει μέχρι σήμερα ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που ολοκλήρωσε ένα Μουντιάλ με έξι ασίστ, επίδοση που σημείωσε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1970.

Αυτό σημαίνει πως ο Ολίσε χρειάζεται μόλις μία ακόμη ασίστ για να ισοφαρίσει το ιστορικό ρεκόρ του Πελέ, ενώ με δύο ακόμη θα γίνει ο κορυφαίος δημιουργός σε μία και μόνο διοργάνωση Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η πρώτη ευκαιρία για να γράψει ιστορία θα έρθει στη φάση των «16», όπου η Γαλλία θα αντιμετωπίσει την Παραγουάη, με τον Ολίσε να έχει μπροστά του την πρόκληση να καταρρίψει ένα από τα πιο εμβληματικά ρεκόρ στην ιστορία του θεσμού.