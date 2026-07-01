Σαράνια: «Στους Ρόκετς ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς»

Ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς είχε μείνει ελεύθερος πριν από λίγες ημέρες από τους Λος Άντζελες Κλίπερς και οι Χιούστον Ρόκετς κινήθηκαν άμεσα, ολοκληρώνοντας τη συμφωνία για την απόκτησή του και προσθέτοντας στο ρόστερ τους έναν έμπειρο και αξιόπιστο περιφερειακό σουτέρ, σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο 32χρονος Σέρβος γκαρντ κατέγραψε κατά μέσο όρο 7,4 πόντους, 2,6 ριμπάουντ και 2,2 ασίστ ανά αγώνα. Συνολικά στην πορεία του στο NBA, σε 526 συμμετοχές, μετρά 14 πόντους, 3,3 ριμπάουντ και 3,2 ασίστ κατά μέσο όρο.

Τις προηγούμενες σεζόν στο NBA, ο Μπογκντάνοβιτς φόρεσε τις φανέλες των Σακραμέντο Κινγκς και Ατλάντα Χοκς.