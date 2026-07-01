Πόσο νερό χρειάζεσαι πραγματικά όταν έχει καύσωνα;

Κάθε φορά που ο υδράργυρος χτυπάει κόκκινο, η ίδια συμβουλή ακούγεται από παντού: «Πιες πολύ νερό». Ωραία. Αλλά πόσο είναι τελικά το «πολύ»; Δύο λίτρα; Τρία; Πέντε; Και γίνεται να πιείς υπερβολικά πολύ;

Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει μία μαγική ποσότητα που να καλύπτει τους πάντες. Οι ανάγκες σε υγρά εξαρτώνται από το βάρος, την ηλικία, το επίπεδο δραστηριότητας, αλλά και από το πόσο ιδρώνεις. Ένας άνθρωπος που περνάει τη μέρα του σε κλιματιζόμενο γραφείο δεν έχει τις ίδιες ανάγκες με κάποιον που δουλεύει σε εξωτερικό χώρο ή προπονείται κάτω από τον ήλιο.

Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα οι απώλειες υγρών αυξάνονται σημαντικά. Ο ιδρώτας είναι ο φυσικός μηχανισμός του οργανισμού για να διατηρεί σταθερή τη θερμοκρασία του σώματος, όμως μαζί του χάνονται και πολύτιμοι ηλεκτρολύτες, όπως το νάτριο και το κάλιο.

Υπάρχει κάποιος γενικός κανόνας;

Οι περισσότερες διεθνείς συστάσεις αναφέρουν ότι, υπό φυσιολογικές συνθήκες, οι περισσότεροι ενήλικες καλύπτουν τις ανάγκες τους με περίπου 2 έως 3 λίτρα υγρών ημερησίως, συμπεριλαμβανομένων των υγρών που λαμβάνουν από τις τροφές. Όταν όμως επικρατεί καύσωνας, η ποσότητα αυτή συχνά δεν επαρκεί.

Αν ιδρώνεις έντονα, μπορεί να χρειαστείς πολύ περισσότερο νερό μέσα στη μέρα. Το σημαντικό είναι να μην περιμένεις να διψάσεις. Η δίψα αποτελεί ένδειξη ότι η αφυδάτωση έχει ήδη ξεκινήσει.

Μπορείς να πιεις υπερβολικά πολύ νερό;

Παραδόξως, ναι. Η υπερβολική κατανάλωση νερού σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα μπορεί να αραιώσει επικίνδυνα τα επίπεδα νατρίου στο αίμα, μια κατάσταση γνωστή ως υπονατριαιμία.

Είναι ένα σπάνιο φαινόμενο και αφορά κυρίως αθλητές αντοχής ή άτομα που καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες νερού χωρίς να αναπληρώνουν τους ηλεκτρολύτες τους. Η λύση, λοιπόν, δεν είναι να πίνεις ασταμάτητα, αλλά να ενυδατώνεσαι σταθερά μέσα στη διάρκεια της ημέρας.

Οι 5 κανόνες που αξίζει να θυμάσαι

Μην περιμένεις να διψάσεις για να πιείς νερό. Κουβάλα μαζί σου ένα παγούρι και πίνε μικρές γουλιές τακτικά. Πρόσθεσε στη διατροφή σου φρούτα και λαχανικά με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό. Αν ιδρώνεις πολύ, φρόντισε να αναπληρώνεις και τους ηλεκτρολύτες. Περιόρισε το αλκοόλ τις ημέρες με ακραία ζέστη.

Ο καύσωνας δεν συγχωρεί λάθη, ευτυχώς όμως, ούτε η σωστή ενυδάτωση απαιτεί ιδιαίτερη προσπάθεια. Λίγη προσοχή μέσα στη μέρα, ένα γεμάτο μπουκάλι νερό και η συνήθεια να ακούς το σώμα σου είναι αρκετά για να αντέξεις τις υψηλές θερμοκρασίες χωρίς να πληρώσεις το τίμημα της αφυδάτωσης.