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Μουντιάλ 2026: Παραιτήθηκε ο Ρόναλντ Κούμαν μετά τον αποκλεισμό της Ολλανδίας από το Μαρόκο

Παρελθόν από τον πάγκο της Εθνικής Ολλανδίας αποτελεί ο Ρόναλντ Κούμαν, μετά από τον αποκλεισμό των «οράνιε» στη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Μουντιάλ 2026: Παραιτήθηκε ο Ρόναλντ Κούμαν μετά τον αποκλεισμό της Ολλανδίας από το Μαρόκο
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Την αποχώρησή του από την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Ολλανδίας ανακοίνωσε ο Ρόναλντ Κούμαν, μία ημέρα μετά τον αποκλεισμό των «οράνιε» στη φάση των «32» του Μουντιάλ 2026 από το Μαρόκο.

Ο Ολλανδός τεχνικός γνωστοποίησε την απόφασή του μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, αναλαμβάνοντας την πλήρη ευθύνη για την αποτυχία της ομάδας.

Όσα ανέφερε ο Κούμαν:

«Πήρα την απόφαση εχθές το βράδυ να τερματίσω την θητεία μου ως προπονητής της εθνικής ομάδας της Ολλανδίας.

Όλοι μοιραστήκαμε το όνειρο να γράψουμε Ιστορία σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά αποτύχαμε.

Κανείς δεν είναι πιο απογοητευμένος από εμένα. Ως προπονητής, αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη».

https://www.instagram.com/p/DaOW6rQCFVc/

Ο Κούμαν βρέθηκε για δεύτερη φορά στον πάγκο της Εθνικής Ολλανδίας, καθώς μετά την πρώτη του θητεία από το 2018 έως το 2020, επέστρεψε το 2023 με στόχο να οδηγήσει τους «οράνιε» σε μια επιτυχημένη πορεία στις μεγάλες διοργανώσεις.

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