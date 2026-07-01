NBA Cup 2026: Οι αντίπαλοι των Μαϊάμι Χιτ του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους ομίλους

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του NBA Cup για τη σεζόν 2026-27, με τις 30 ομάδες της λίγκας να χωρίζονται σε έξι ομίλους, τρεις σε κάθε περιφέρεια.

Οι Μαϊάμι Χιτ του Γιάννη Αντετοκούνμπο τοποθετήθηκαν στον δεύτερο όμιλο της Ανατολής, όπου θα βρουν απέναντί τους τέσσερις ιδιαίτερα δυνατούς αντιπάλους.

Συγκεκριμένα, η ομάδα του Μαϊάμι θα αντιμετωπίσει τους Νιου Γιορκ Νικς, Κλίβελαντ Καβαλίερς, Φιλαδέλφεια 76ερς και Ιντιάνα Πέισερς, σε έναν όμιλο με υψηλό βαθμό δυσκολίας και έντονο ανταγωνισμό.

Το NBA Cup διεξάγεται για τέταρτη συνεχόμενη σεζόν, με τους αγώνες της φάσης των ομίλων να είναι ενσωματωμένοι στο πρόγραμμα της κανονικής περιόδου. Οι νικητές κάθε ομίλου, καθώς και οι καλύτερες δεύτερες ομάδες από κάθε περιφέρεια, θα προκριθούν στη νοκ άουτ φάση της διοργάνωσης.

Οι όμιλοι της διοργάνωσης:

West A:

Ντένβερ Νάγκετς

Χιούστον Ρόκετς

Φοίνιξ Σανς

Ντάλας Μάβερικς

Γιούτα Τζαζ

West B:

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ

Μινεσότα Τίμπεργουλβς

Λος Άντζελες Κλίπερς

Νιου Ορλίνς Πέλικανς

Μέμφις Γκρίζλις

West C:

Σαν Αντόνιο Σπερς

Λος Άντζελες Λέικερς

Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς

Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς

Σακραμέντο Κινγκς

East A:

Ντιτρόιτ Πίστονς

Τορόντο Ράπτορς

Ορλάντο Μάτζικ

Μιλγουόκι Μπακς

Μπρούκλιν Νετς

East B:

Νιου Γιορκ Νικς

Κλίβελαντ Καβαλίερς

Φιλαντέλφια Σίξερς

Μαϊάμι Χιτ

Ιντιάνα Πέισερς

East C:

Μπόστον Σέλτικς

Ατλάντα Χοκς

Σάρλοτ Χόρνετς

Σικάγο Μπουλς

Ουάσινγκτον Γουίζαρντς