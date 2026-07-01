· Μαϊάμι Χιτ

NBA: Συμπαίκτης του Γιάννη στους Χιτ ο Τιμ Χάρνταγουεϊ

Στους Μαϊάμι Χιτ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Τιμ Χάρνταγουεϊ Τζούνιορ, σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια.

NBA: Συμπαίκτης του Γιάννη στους Χιτ ο Τιμ Χάρνταγουεϊ
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Σε μία ακόμη κίνηση ενίσχυσης του ρόστερ τους προχώρησαν οι Μαϊάμι Χιτ, οι οποίοι συμφώνησαν με τον Τιμ Χάρνταγουεϊ Τζούνιορ, προσθέτοντας εμπειρία και αξιόπιστη περιφερειακή εκτέλεση στο δυναμικό τους.

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια του ESPN, ο 34χρονος γκαρντ υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας, με συνολικές απολαβές που φτάνουν τα 6,5 εκατομμύρια δολάρια.

Ο πολύπειρος Αμερικανός αναμένεται να αποτελέσει μία σημαντική λύση στην περιφέρεια των Χιτ, πλαισιώνοντας τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Μπαμ Αντεμπάγιο στην προσπάθεια της ομάδας για πρωταγωνιστική πορεία στο νέο πρωτάθλημα.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο ο Χάρνταγουεϊ φόρεσε τη φανέλα των Ντένβερ Νάγκετς, καταγράφοντας 13,5 πόντους, 2,6 ριμπάουντ και 1,4 ασίστ κατά μέσο όρο σε 80 συμμετοχές στην κανονική περίοδο, αγωνιζόμενος για 26,6 λεπτά ανά παιχνίδι.

Ο Χάρνταγουεϊ μετρά πλέον 13 σεζόν στο NBA, έχοντας αγωνιστεί κατά σειρά σε Νιου Γιορκ Νικς, Ατλάντα Χοκς, Ντάλας Μάβερικς, Ντιτρόιτ Πίστονς και Ντένβερ Νάγκετς. Σε συνολικά 893 αγώνες κανονικής περιόδου έχει μέσο όρο 13,7 πόντους, 2,8 ριμπάουντ και 1,8 ασίστ, ενώ σουτάρει με ποσοστό 37% πίσω από τη γραμμή των 7,25 μέτρων, επιβεβαιώνοντας τη φήμη του ως ενός από τους πιο αξιόπιστους σουτέρ της λίγκας.

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