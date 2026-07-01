Εμπαπέ για Ντεσάν: «Δεν θα είναι ποτέ μόνος μαζί μας, είμαστε όλοι μαζί σε αυτό»

Ο Κιλιάν Εμπαπέ συνέχισε τις εντυπωσιακές εμφανίσεις του στο Μουντιάλ 2026, οδηγώντας τη Γαλλία σε άνετη νίκη με 3-0 επί της Σουηδίας και στην πρόκριση στη φάση των «16», όπου οι «τρικολόρ» θα αντιμετωπίσουν την Παραγουάη.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Εμπαπέ εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας του, τονίζοντας στο beIN Sports:

«Έχω επίγνωση του τι παίζω, πού βρίσκομαι και τι πρέπει να κάνω. Η ομάδα έχει επίγνωση του τι πρέπει να κάνει εδώ. Ήταν μια νέα διοργάνωση που επρόκειτο να ξεκινήσει. Σήμερα παίξαμε καλά, παρόλο που είχαμε ένα δύσκολο ξεκίνημα. Μπήκαμε στο παιχνίδι, είχαμε ευκαιρίες που θα μπορούσαμε να είχαμε εκμεταλλευτούμε νωρίτερα».

Το μήνυμα στήριξης στον Ντιντιέ Ντεσάν:

«Είναι το DNA αυτής της ομάδας. Είμαστε όλοι μαζί σε αυτό. Ο προπονητής πέρασε μια δύσκολη περίοδο, μια περίοδο που δυστυχώς θα επηρεάσει τους πάντες. Είναι πολύ δύσκολη. Δεν θα είναι ποτέ μόνος μαζί μας. Θα τον στηρίξουμε».

Αναφερόμενος στη συνέχεια της διοργάνωσης και στη νοκ άουτ αναμέτρηση με την Παραγουάη για τη φάση των «16»:

«Έχουν δείξει ότι είναι μια ομάδα που πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. Νίκησαν τη Γερμανία. Πάμε εκεί για να κερδίσουμε».