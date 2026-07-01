· Φιλαδέλφεια 76ερς

NBA: Στους Σίξερς με τετραετές συμβόλαιο ο Ντιν Γουέιντ

Οι Φιλαδέλφεια 76ερς ήρθαν σε συμφωνία με τον Ντιν Γουέιντ για συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών.

NBA: Στους Σίξερς με τετραετές συμβόλαιο ο Ντιν Γουέιντ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια του ESPN, ο Ντιν Γουέιντ 28χρονος φόργουορντ υπέγραψε συμφωνία συνολικής αξίας 39 εκατομμυρίων δολαρίων, αποτελώντας μία από τις πιο περιζήτητες επιλογές μεταξύ των ελεύθερων φόργουορντ της φετινής αγοράς.

Η διαδρομή του Γουέιντ μέχρι το νέο μεγάλο συμβόλαιο μόνο εύκολη δεν ήταν. Μετά την αποφοίτησή του από το Kansas State έμεινε εκτός Draft, ωστόσο δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. Μέσω two-way συμβολαίου κατάφερε να κερδίσει την ευκαιρία του στο NBA, στη συνέχεια υπέγραψε κανονικό συμβόλαιο και πλέον ανταμείβεται για τη σταθερή ανοδική πορεία της καριέρας του.

COMMENTS
LATEST NEWS
10:40 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ – Μπέβερεν: Το πρώτο φιλικό του «Δικεφάλου» - Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

10:36 MVP

Δύο συλλεκτικά Breitling για όσους δεν φοβούνται να ξεχωρίζουν

10:30 ΜΠΑΣΚΕΤ

Στην Τουρκ Τέλεκομ ο ΜακΚίσικ

10:21 EUROLEAGUE

Ο Μοντέρο διαψεύδει τον λόγο αποχώρησής του από τη Βαλένθια: «Πότε το είπα εγώ αυτό;»

10:17 NBA

NBA: Στους Σίξερς με τετραετές συμβόλαιο ο Ντιν Γουέιντ

09:45 NBA

NBA Cup 2026: Οι αντίπαλοι των Μαϊάμι Χιτ του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους ομίλους

09:26 MUNDIAL

Ιστορικό ρεκόρ προσέλευσης στο Μουντιάλ 2026: Πάνω από 5 εκατομμύρια θεατές έχουν βρεθεί στα γήπεδα

09:12 NBA

NBA: Συμπαίκτης του Γιάννη στους Χιτ ο Τιμ Χάρνταγουεϊ

09:03 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Παραιτήθηκε ο Ρόναλντ Κούμαν μετά τον αποκλεισμό της Ολλανδίας από το Μαρόκο

08:50 MVP

Πόσο νερό χρειάζεσαι πραγματικά όταν έχει καύσωνα;

08:47 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: «Κυνηγά» το ιστορικό ρεκόρ του Πελέ o Ολίσε

08:31 NBA

Σαράνια: «Στους Ρόκετς ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας