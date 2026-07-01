NBA: Στους Σίξερς με τετραετές συμβόλαιο ο Ντιν Γουέιντ

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια του ESPN, ο Ντιν Γουέιντ 28χρονος φόργουορντ υπέγραψε συμφωνία συνολικής αξίας 39 εκατομμυρίων δολαρίων, αποτελώντας μία από τις πιο περιζήτητες επιλογές μεταξύ των ελεύθερων φόργουορντ της φετινής αγοράς.

Η διαδρομή του Γουέιντ μέχρι το νέο μεγάλο συμβόλαιο μόνο εύκολη δεν ήταν. Μετά την αποφοίτησή του από το Kansas State έμεινε εκτός Draft, ωστόσο δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. Μέσω two-way συμβολαίου κατάφερε να κερδίσει την ευκαιρία του στο NBA, στη συνέχεια υπέγραψε κανονικό συμβόλαιο και πλέον ανταμείβεται για τη σταθερή ανοδική πορεία της καριέρας του.