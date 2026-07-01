Ιστορικό ρεκόρ προσέλευσης στο Μουντιάλ 2026: Πάνω από 5 εκατομμύρια θεατές έχουν βρεθεί στα γήπεδα

Το Μουντιάλ 2026 συνεχίζει να καταρρίπτει κάθε προηγούμενο, όχι μόνο εντός αγωνιστικών χώρων αλλά και στις εξέδρες, διαψεύδοντας τις ανησυχίες που υπήρχαν πριν από την έναρξη της διοργάνωσης σχετικά με τη χαμηλή προσέλευση φιλάθλων εξαιτίας των υψηλών τιμών των εισιτηρίων.

Αντίθετα, η ανταπόκριση του κόσμου αποδεικνύεται εντυπωσιακή. Όπως ανακοίνωσε η FIFA, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Γαλλίας με τη Σουηδία για τη φάση των «32», καταγράφηκε ένα ιστορικό ορόσημο, καθώς ο συνολικός αριθμός των θεατών που έχουν παρακολουθήσει τους αγώνες του τουρνουά ξεπέρασε τα 5 εκατομμύρια.

Οι 5.048.079 θεατές είναι το νέο ρεκόρ στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων, με τη διοργάνωση του 2026 να αφήνει πλέον πίσω της το προηγούμενο υψηλό, που είχε σημειωθεί στο Μουντιάλ των Ηνωμένων Πολιτειών το 1994, όταν συνολικά 3.587.538 φίλαθλοι είχαν βρεθεί στις εξέδρες.

Η ανακοίνωση της FIFA ανέφερε:

«Το Μουντιάλ του 2026 θα γράψει Ιστορία κατά τη διάρκεια του αγώνα Γαλλία – Σουηδία, όταν η συνολική προσέλευση στο τουρνουά θα ξεπεράσει τα 5.000.000 φιλάθλους, θέτοντας ένα νέο ρεκόρ προσέλευσης όλων των εποχών».