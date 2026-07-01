· Βαλένθια

Ο Μοντέρο διαψεύδει τον λόγο αποχώρησής του από τη Βαλένθια: «Πότε το είπα εγώ αυτό;»

Ο Ζαν Μοντέρο διέψευσε το δημοσίευμα που ισχυριζόταν ότι φεύγει από τη Βαλένθια επειδή θέλει τη EuroLeague, πριν πάει στο NBA.

Ο Μοντέρο διαψεύδει τον λόγο αποχώρησής του από τη Βαλένθια: «Πότε το είπα εγώ αυτό;»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με δημόσια παρέμβασή του στα social media, ο Ζαν Μοντέρο διέψευσε όσα γράφτηκαν σχετικά με τους λόγους που τον οδήγησαν στην αποχώρησή του από τη Βαλένθια.

Αφορμή αποτέλεσε δημοσίευμα του Ισπανού δημοσιογράφου Χουάν Κάρλος Βιλένα στη «La Provincia», στο οποίο αναφερόταν πως ο Δομινικανός γκαρντ είχε εξηγήσει στη διοίκηση της ισπανικής ομάδας ότι επιθυμούσε να αγωνιστεί στη EuroLeague πριν κάνει το βήμα για το NBA.

Συγκεκριμένα, ο Βιλένα υποστήριξε ότι ο Μοντέρο φέρεται να είπε στους ανθρώπους της Βαλένθια: «Θέλω τη EuroLeague, πριν πάω στο NBA», συνδέοντας τη συγκεκριμένη δήλωση με τη μετακίνησή του στον Ολυμπιακό.

Ο ίδιος ο παίκτης, ωστόσο, έσπευσε να διαψεύσει τον συγκεκριμένο ισχυρισμό. Βλέποντας τη σχετική ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, ανέφερε:

«Πότε το είπα εγώ αυτό;»

untitled.jpg

COMMENTS
LATEST NEWS
10:40 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ – Μπέβερεν: Το πρώτο φιλικό του «Δικεφάλου» - Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

10:36 MVP

Δύο συλλεκτικά Breitling για όσους δεν φοβούνται να ξεχωρίζουν

10:30 ΜΠΑΣΚΕΤ

Στην Τουρκ Τέλεκομ ο ΜακΚίσικ

10:21 EUROLEAGUE

Ο Μοντέρο διαψεύδει τον λόγο αποχώρησής του από τη Βαλένθια: «Πότε το είπα εγώ αυτό;»

10:17 NBA

NBA: Στους Σίξερς με τετραετές συμβόλαιο ο Ντιν Γουέιντ

09:45 NBA

NBA Cup 2026: Οι αντίπαλοι των Μαϊάμι Χιτ του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους ομίλους

09:26 MUNDIAL

Ιστορικό ρεκόρ προσέλευσης στο Μουντιάλ 2026: Πάνω από 5 εκατομμύρια θεατές έχουν βρεθεί στα γήπεδα

09:12 NBA

NBA: Συμπαίκτης του Γιάννη στους Χιτ ο Τιμ Χάρνταγουεϊ

09:03 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Παραιτήθηκε ο Ρόναλντ Κούμαν μετά τον αποκλεισμό της Ολλανδίας από το Μαρόκο

08:50 MVP

Πόσο νερό χρειάζεσαι πραγματικά όταν έχει καύσωνα;

08:47 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: «Κυνηγά» το ιστορικό ρεκόρ του Πελέ o Ολίσε

08:31 NBA

Σαράνια: «Στους Ρόκετς ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας