Ο Μοντέρο διαψεύδει τον λόγο αποχώρησής του από τη Βαλένθια: «Πότε το είπα εγώ αυτό;»

Με δημόσια παρέμβασή του στα social media, ο Ζαν Μοντέρο διέψευσε όσα γράφτηκαν σχετικά με τους λόγους που τον οδήγησαν στην αποχώρησή του από τη Βαλένθια.

Αφορμή αποτέλεσε δημοσίευμα του Ισπανού δημοσιογράφου Χουάν Κάρλος Βιλένα στη «La Provincia», στο οποίο αναφερόταν πως ο Δομινικανός γκαρντ είχε εξηγήσει στη διοίκηση της ισπανικής ομάδας ότι επιθυμούσε να αγωνιστεί στη EuroLeague πριν κάνει το βήμα για το NBA.

Συγκεκριμένα, ο Βιλένα υποστήριξε ότι ο Μοντέρο φέρεται να είπε στους ανθρώπους της Βαλένθια: «Θέλω τη EuroLeague, πριν πάω στο NBA», συνδέοντας τη συγκεκριμένη δήλωση με τη μετακίνησή του στον Ολυμπιακό.

Ο ίδιος ο παίκτης, ωστόσο, έσπευσε να διαψεύσει τον συγκεκριμένο ισχυρισμό. Βλέποντας τη σχετική ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, ανέφερε:

«Πότε το είπα εγώ αυτό;»