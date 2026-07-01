Στον Πανιώνιο ο Φίλιπ Μπαΐνοβιτς

Ο Φίλιπ Μπαΐνοβιτς θα συνεχίσει την καριέρα του στον Πανιώνιο, με τον Σέρβο μέσο να αποχωρεί από τον ΟΦΗ έπειτα από διετή παρουσία στην κρητική ομάδα.

Ο 30χρονος χαφ ολοκλήρωσε την παρουσία του στον ΟΦΗ με 21 συμμετοχές σε Stoiximan Super League και Κύπελλο Ελλάδας Betsson, καταγράφοντας 1 γκολ και 1 ασίστ.

Η ανακοίνωση του Πανιωνίου:

«Η ΠΑΕ Πανιώνιος είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του Filip Bainovic.

Ο 30χρονος μέσος (γενν. 23 Ιουνίου 1996, Ποζάρεβατς, Σερβία) διαθέτει σημαντικές παραστάσεις από τα πρωταθλήματα της Σερβίας, της Πολωνίας, της Σλοβακίας και της Ελλάδας.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα από τη Rad (62 συμμετοχές, 2 γκολ, 4 ασίστ). Στη συνέχεια αγωνίστηκε στις AS Trencin (56 συμμετοχές, 11 γκολ, 5 ασίστ), Górnik Zabrze (41 συμμετοχές) και Radnik (17 συμμετοχές). Τη σεζόν 2023-24 φόρεσε τη φανέλα της Spartak Trnava. Με τη σλοβακική ομάδα τερμάτισε στην 3η θέση του πρωταθλήματος, καταγράφοντας συνολικά 44 συμμετοχές, 6 γκολ και 2 ασίστ στις εγχώριες διοργανώσεις και στο UEFA Conference League, φτάνοντας μέχρι τη φάση των ομίλων.

Την τελευταία διετία αγωνίστηκε στον ΟΦΗ, με τον οποίο πραγματοποίησε συνολικά 21 συμμετοχές σε Πρωτάθλημα και Κύπελλο, σημειώνοντας 1 γκολ και 1 ασίστ.

Ο Filip Bainovic έχει χριστεί διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες της Σερβίας.

Filip, καλώς ήρθες στην οικογένεια του Πανιωνίου, σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με την κυανέρυθρη φανέλα!».