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Τραγωδία για Τρέχο - Νεκροί η σύζυγος και τα παιδιά του πρώην άσου του Ατρόμητου από το σεισμό

Ανείπωτη τραγωδία για τον πρώην ποδοσφαιριστή του Ατρόμητου, Λούκας Τρέχο, καθώς έχασε τη γυναίκα του και τα παιδιά του στον φονικό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα. 

Τραγωδία για Τρέχο - Νεκροί η σύζυγος και τα παιδιά του πρώην άσου του Ατρόμητου από το σεισμό
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Ύστερα από 74 ώρες συνεχών ερευνών, στις οποίες συμμετείχαν διασώστες και εθελοντές, εντοπίστηκαν νεκροί η σύζυγος και τα παιδιά του Αργεντινού ποδοσφαιριστή Λούκας Τρέχο. Παρά τις επίμονες προσπάθειες των σωστικών συνεργείων, η βοήθεια έφτασε δυστυχώς με μεγάλη καθυστέρηση.

Ο 38χρονος αμυντικός, που αγωνίζεται στην ομάδα της Λα Γκουάιρα και στο παρελθόν είχε φορέσει τη φανέλα του Ατρομήτου, βιώνει τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του, καθώς έχασε την οικογένειά του μέσα σε μια πρωτοφανή φυσική καταστροφή.

Η είδηση έχει προκαλέσει σοκ τόσο στη Βενεζουέλα όσο και στον διεθνή αθλητικό κόσμο, με συλλόγους, συμπαίκτες και φιλάθλους να στέλνουν μηνύματα συμπαράστασης.

Σε αυτές τις τραγικές στιγμές, η ποδοσφαιρική κοινότητα στέκεται στο πλευρό του Λούκας Τρέχο και όλων όσοι επλήγησαν από τον καταστροφικό σεισμό.

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