Μουρίνιο για Εμπαπέ: «Είναι εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, θα τον βοηθήσω να γίνει ακόμη καλύτερος»

Ο Ζοσέ Μουρίνιο μίλησε στο περιοδικό Vanity Fair για μια σειρά από ζητήματα που αφορούν τόσο το παρελθόν όσο και το παρόν της καριέρας του, αναφερόμενος στην έντονη αντιπαλότητά του με την Μπαρτσελόνα, παρά το γεγονός ότι είχε υπηρετήσει τον καταλανικό σύλλογο στα πρώτα του προπονητικά βήματα.

Παράλληλα, εξήγησε τους λόγους που τον οδήγησαν στην απόφαση να επιστρέψει στη Ρεάλ Μαδρίτης, αναλαμβάνοντας εκ νέου την τεχνική ηγεσία των «μερένγκες», ενώ στάθηκε και στις προκλήσεις που συνοδεύουν τη διαχείριση ποδοσφαιριστών παγκόσμιας κλάσης, όπως ο Κιλιάν Εμπαπέ.

Οι δηλώσεις του Μουρίνιο:

«Ήμουν ένας νεαρός βοηθός προπονητή. Ο Πεπ και ο Λουίς ήταν απλώς ποδοσφαιριστές. Απείχα πολύ από αυτό που θα γινόμουν αργότερα. Νομίζω ότι τότε και οι δύο σκέφτονταν αποκλειστικά την καριέρα τους ως παίκτες και όχι ως προπονητές. Σήμερα είμαστε όλοι νικητές του Champions League.

Εκείνη την περίοδο, όμως, ειλικρινά προσπαθούσαμε απλώς να κάνουμε όσο καλύτερα μπορούσαμε τη δουλειά μας. Φυσικά, καταλάβαινα ότι ο Πεπ ήταν ένας εξαιρετικά ευφυής ποδοσφαιριστής, από τον τρόπο που αγωνιζόταν και διάβαζε το παιχνίδι. Αντίστοιχα, διέκρινα ότι ο Λουίς ήταν ηγετική φυσιογνωμία και άνθρωπος που μπορούσε να εμπνεύσει τους γύρω του. Το αντιλαμβανόμουν αυτό. Παρ' όλα αυτά, εκείνη τη στιγμή δεν σκέφτεσαι τι θα ακολουθήσει στο μέλλον το μόνο που σε απασχολεί είναι να δώσεις τον καλύτερό σου εαυτό.

Πρέπει να το δω με τα δικά μου μάτια. Πρέπει να κατανοήσω πράγματα που αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζω. Όσα ξέρω τώρα προέρχονται από όσα διαβάζω στα μέσα ενημέρωσης και βλέπω στην τηλεόραση. Χρειάζεται να συναντήσω τους παίκτες, να τους γνωρίσω καλύτερα.

Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για μεγάλα λόγια. Είναι η στιγμή να παραμείνω ήρεμος, να αναλύσω δεδομένα, να επικοινωνήσω με τους ανθρώπους της ομάδας, να κάνω ερωτήσεις και να δώσω απαντήσεις, δημιουργώντας έναν ειλικρινή και ανοιχτό διάλογο.

Στο τέλος της ημέρας, ο στόχος μου είναι να βοηθήσω τους παίκτες να εξελιχθούν, την ομάδα να βελτιωθεί και τον σύλλογο να προοδεύσει. Βρίσκομαι εδώ για να βοηθήσω τους πάντες, όχι για να ασκήσω κριτική. Δεν ήρθα για να μιλάω διαρκώς, αλλά για να ακούω.

Το μόνο που μπορώ να πω για τον Κιλιάν Μπαπέ είναι ότι πρόκειται για έναν εξαιρετικό ποδοσφαιριστή και θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου για να τον βοηθήσω να γίνει ακόμη καλύτερος».