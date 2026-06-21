AS: «Στα ραντάρ της Ρεάλ Μαδρίτης ο Μπουαντί»

Την περίπτωση του Αγιούμπ Μπουαντί παρακολουθεί στενά η Ρεάλ Μαδρίτης, με το νέο αστέρι της εθνικής Μαρόκου να αποτελεί μεταγραφικός στόχος για τη «Βασίλισσα» εν όψει της θερινής μεταγραφικής περιόδου.

Οι «Μερένγχες» έχουν ήδη μπει δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι, ενισχύοντας σημαντικά το ρόστερ με τις προσθήκες των Μπερνάρντο Σίλβα, Ιμπραΐμα Κονατέ και Μαρκ Κουκουρέγια, ενώ «κλεισμένος» θεωρείται και ο Ντένζελ Ντούμφρις.

Με τον Ζοσέ Μουρίνιο στον πάγκο, η Ρεάλ θέλει να χτίσει μια νέα ομάδα και σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας «As», οι Μαδριλένοι έχουν κυκλώσει το όνομα του Αγιούμπ Μπουαντί.

Ο 18χρονος μέσος της Λιλ πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής με τη φανέλα του Μαρόκου, έχοντας εξελιχθεί σε ένα από τα πιο hot πρόσωπα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, η ωριμότητα και ο τρόπος παιχνιδιού του έχει τραβήξει όλα τα βλέμματα, παίζοντας καθοριστικό ρόλο τόσο στη νίκη των Αφρικανών επί της Σκωτίας (1-0) όσο και στην ισοπαλία απέναντι στην πανίσχυρη Βραζιλία (1-1).