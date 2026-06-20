«Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Παρί Σεν Ζερμέν στις ομάδες που ενδιαφέρονται για Σάμερβιλ»

Ο Κουένσιο Σάμερβιλ πραγματοποίησε μία ιδιαίτερα θετική σεζόν στην Premier League, αποτελώντας έναν από τους πιο ξεχωριστούς ποδοσφαιριστές της ομάδας του. Ωστόσο, ο υποβιβασμός της Γουέστ Χαμ φαίνεται πως αλλάζει τα δεδομένα και καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την παραμονή του στο λονδρέζικο σύνολο.

Σύμφωνα με ανάρτηση του δημοσιογράφου Φαμπρίτσιο Ρομάνο, όλα δείχνουν ότι ο 24χρονος θα αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με αρκετούς μεγάλους συλλόγους να παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του.

Ανάμεσα στις ομάδες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον βρίσκονται η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Παρί Σεν Ζερμέν, οι οποίες εξετάζουν σοβαρά την περίπτωσή του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ο διεθνής Ολλανδός βρίσκεται αυτή την περίοδο στη Βόρεια Αμερική με την Εθνική ομάδα της χώρας του και μάλιστα κατάφερε να βρει δίχτυα στην πρεμιέρα των «Οράνιε» απέναντι στην Ιαπωνία, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση.

Την ίδια στιγμή, η Γουέστ Χαμ δεν δείχνει διατεθειμένη να τον παραχωρήσει εύκολα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αγγλία, τα «Σφυριά» αξιώνουν τουλάχιστον 58 εκατομμύρια ευρώ για την πώλησή του, σχεδόν τα διπλάσια από τα χρήματα που δαπάνησαν το καλοκαίρι του 2024 για να τον αποκτήσουν από τη Λιντς, σε μία μεταγραφή που κόστισε περίπου 29,5 εκατομμύρια ευρώ.