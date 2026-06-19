Premier League: Αυτό είναι το πρόγραμμα της νέας σεζόν

Η νέα σεζόν της Premier League ξεκινά με απαιτητική αποστολή για τη Λίβερπουλ, η οποία θα ταξιδέψει στην έδρα της Νιούκαστλ για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος στις 23 Αυγούστου.

Η αυλαία της αγωνιστικής περιόδου 2026-27 θα ανοίξει δύο ημέρες νωρίτερα, με την πρωταθλήτρια Άρσεναλ να υποδέχεται την Κόβεντρι, η οποία επιστρέφει στα μεγάλα σαλόνια του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Το Σάββατο 22 Αυγούστου, η Μάντσεστερ Σίτι θα φιλοξενήσει την Μπόρνμουθ, ενώ τόσο η Τσέλσι όσο και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα ξεκινήσουν τις υποχρεώσεις τους μακριά από τις έδρες τους.

Όσον αφορά τα μεγάλα ντέρμπι της χρονιάς, το πρώτο αναμένεται να διεξαχθεί την 3η αγωνιστική στο Λονδίνο, με την Άρσεναλ να αντιμετωπίζει την Τσέλσι.

Το παραδοσιακό ντέρμπι ανάμεσα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τη Λίβερπουλ έχει προγραμματιστεί για τις 21 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής, αποτελώντας ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια του πρώτου γύρου.

Το πρόγραμμα της πρεμιέρας

Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026

22:00 Άρσεναλ – Κόβεντρι

Σάββατο 22 Αυγούστου 2026

14:30 Χαλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

14:30 Έβερτον – Κρίσταλ Πάλας

14:30 Ίπσουιτς – Σάντερλαντ

14:30 Νότιγχαμ – Λιντς

19:30 Μπρέντφορντ – Τότεναμ

Κυριακή 23 Αυγούστου 2026

16:00 Μπράιτον – Άστον Βίλα

16:00 Μάντσεστερ Σίτι – Μπόρνμουθ

18:30 Νιούκαστλ – Λίβερπουλ

Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026

22:00 Φούλαμ – Τσέλσι