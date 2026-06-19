Συγκλονίζει ο Πιερό: «Η μητέρα μου έπρεπε να διαλέξει αν θα φάει η ίδια ή αν θα ταΐσει εμάς»

Μια ιδιαίτερα δυνατή συνέντευξη στη «Marca» παραχώρησε ο Φραντζί Πιερό, αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές από τη ζωή και την πορεία του μέχρι το επαγγελματικό ποδόσφαιρο.

Ο επιθετικός της ΑΕΚ μίλησε ανοιχτά για τα δύσκολα παιδικά του χρόνια στην Αϊτή, περιγράφοντας μια καθημερινότητα γεμάτη στερήσεις, όπου –όπως είπε– ακόμη και το φαγητό δεν ήταν δεδομένο. Αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στις στιγμές που η μητέρα του αναγκαζόταν να επιλέξει αν θα φάει η ίδια ή τα παιδιά της, περιγράφοντας με έντονο τρόπο τις συνθήκες που βίωνε η οικογένειά του.

Ο Πιερό θυμήθηκε επίσης πως έπαιζε ποδόσφαιρο στους δρόμους χωρίς παπούτσια, χρησιμοποιώντας αυτοσχέδιες μπάλες, ακόμη και πορτοκάλια, σε ένα περιβάλλον γεμάτο κινδύνους και φτώχεια. Όπως τόνισε, πολλές φορές οι τραυματισμοί ήταν μέρος της καθημερινότητας χωρίς καμία δυνατότητα ιατρικής φροντίδας.

Παράλληλα, μίλησε για τη σημασία που έχει το ποδόσφαιρο για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου Αϊτής και συνολικά για τον λαό της χώρας του, λέγοντας πως σε μεγάλες στιγμές οι δρόμοι «ηρεμούν» και η βία δίνει τη θέση της στην ελπίδα και τη στήριξη προς την ομάδα.

Ο διεθνής φορ αναφέρθηκε και στο ίδρυμα που έχει δημιουργήσει για να βοηθήσει παιδιά στην Αϊτή, ενώ αποκάλυψε ότι σπούδασε Εγκληματολογία και ότι, μετά το τέλος της καριέρας του, θα ήθελε να εργαστεί στο FBI.

Κλείνοντας, εμφανίστηκε απόλυτα αποφασισμένος για τις προκλήσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου, τονίζοντας πως δεν τον απασχολεί ο αντίπαλος και ότι ο ίδιος φαντάζεται πάντα τον εαυτό του να σκοράρει σε κάθε παιχνίδι.