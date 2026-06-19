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Μουντιάλ 2026, Ακτή Ελεφαντοστού: Ανατροπή με Ουαχί, ταξιδεύει για το παιχνίδι με τη Γερμανία

Στον Καναδά για το καθοριστικό παιχνίδι με τη Γερμανία θα ταξιδέψει εν τέλει ο Ιβοριανός επιθετικός, Έλι Ουαχί, παρότι αρχικά δεν του είχε επετράπη η είσοδος στη χώρα.

Μουντιάλ 2026, Ακτή Ελεφαντοστού: Ανατροπή με Ουαχί, ταξιδεύει για το παιχνίδι με τη Γερμανία
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Στον Καναδά θα ταξιδέψει εν τέλει ο επιθετικός της Ακτής Ελεφαντοστού, Έλι Ουάχι ενόψει του παιχνιδιού με τη Γερμανία.

Σε πρώτη φάση δεν του είχε επιτραπεί η είσοδος στον Καναδά, ωστόσο σύμφωνα με το Athletic, το Υπουργείο Μετανάστευσης του Καναδά, με ανακοίνωσή του διευκρίνισε ότι η φιλοξενία μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων δεν αλλάζει τη μεταναστευτική νομοθεσία της χώρας.

Ο Ουάχι ερευνάται για συμμετοχή σε υπόθεση ύποπτου στοιχηματισμού και πιθανής χειραγώγησης αγώνα, καθώς υπάρχουν υποψίες ότι δέχθηκε επίτηδες κίτρινη κάρτα στον αγώνα της Νις με τη Μετς στις 17 Μαΐου. Μάλιστα, η Εισαγγελία της Μασσαλίας ανέφερε πως η έρευνα αφορά σοβαρές υποθέσεις, μεταξύ των οποίων απάτη, αθλητική διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος.

Μετά την ανάκρισή του, ο 23χρονος έλαβε άδεια, προκειμένου να ταξιδέψει στη Βόρεια Αμερική για τις υποχρεώσεις της Ακτής στο Μουντιάλ.

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