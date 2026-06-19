Πανσερραϊκός: «Σεφτέ» στις μεταγραφές με Γιάννη Πασά

Ηχηρό μπαμ στις μεταγραφές έκανε ο Πανσερραϊκός, με την ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη να ανακοινώνει την απόκτηση του... μπομπέρ Γιάννη Πασά.

Η ομάδα των Σερρών έχει θέσει στόχο να επιστρέψει γρήγορα στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου και η απόκτηση ενός πολύπειρου επιθετικού όπως ο Πασάς, οδεύει προς αυτή την κατεύθυνση.

Την περσινή χρονιά αγωνίστηκε με τα χρώματα της ΑΕΛ, καταγράφοντας συνολικά 30 συμμετοχές με απολογισμό πέντε γκολ και δύο ασίστ.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Πανσερραϊκός:

Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Γιάννη Πασά, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας και θα φοράει τη φανέλα με το λιοντάρι στο στήθος… στον δρόμο για την επιστροφή στην Super League.

Ο πολύπειρος επιθετικός είναι γεννημένος στις 07/10/1990 στο Αγρίνιο και μετράει 386 συμμετοχές, 112 γκολ και 35 ασίστ στο ελληνικό ποδόσφαιρο έχοντας δώσει τα δείγματα γραφής του.

Έχει αγωνιστεί σε Παναιτωλικό, Ηρακλή, Άρη, Κέρκυρα, Βέροια, Καλαμάτα, ενώ από το 2024 ήταν στην ΑΕΛ με 57 συμμετοχές, 30 γκολ και 3 ασίστ.

Γιάννη, καλώς ήρθες στην οικογένεια των λιονταριών!