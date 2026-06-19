Τρεις λόγοι που το Wimbledon είναι το αθλητικό γεγονός που δεν πρέπει να χάσεις φέτος

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι το παρακολουθούν κάθε χρόνο εκατομμύρια φίλαθλοι απ΄ όλο τον κόσμο, είτε από κοντά είτε από το σπίτι τους.

Φέτος το τουρνουά θα πραγματοποιηθεί από τις 29 Ιουνίου έως τις 12 Ιουλίου, όποτε και θα παρακολουθήσουμε τον μεγάλο τελικό των αντρών (μια μέρα πριν συντονιζόμαστε για τον τελικό των γυναικών). Τι σημαίνει αυτό; Πως για δύο εβδομάδες τα βρετανικά court θα γεμίσουν από τη λάμψη αστέρων του αθλήματος και εμείς, αν μη τι άλλο, έχουμε (τουλάχιστον) τρεις πολύ καλούς λόγους για να μην το χάσουμε. Ακόμα και αν δεν βρεθούμε στο Λονδίνο αλλά το δούμε από εδώ, λίγες χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, μέσα από την πλατφόρμα ΕΟΝ και το Novasports.

#1 Not another Grand Slam

Εδώ μιλάμε για το παλαιότερο τουρνουά τένις στον κόσμο, οπότε ο χαρακτηρισμός «μοναδικό» δεν είναι κλισέ. Το Wimbledon διεξήχθη για πρώτη φορά στις 9 Ιουλίου 1877, τρία χρόνια από τότε που ένας Ουαλός αξιωματικός του Βρετανικού Στρατού, ο Walter Clopton Wingfield, δημιούργησε το τένις. Οι γυναίκες έπρεπε να περιμένουν 7 χρόνια, μέχρι το 1884, για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο τουρνουά. Fun fact, η διοργάνωση των αντρών λέγεται «Gentlemen» και των γυναικών «Ladies» και όχι «Men» και «Women» αντίστοιχα. Καθώς οι Άγγλοι είναι φαν της παράδοσης, το Wimbledon, σχεδόν μετά από 1,5 αιώνα «ζωής», ξεκινάει πάντα τέλη Ιουνίου-αρχές Ιουλίου και διαρκεί 2 εβδομάδες.

Μία παράδοση που έχει ενδυματολογικό ενδιαφέρον είναι το ότι οι αθλητές και οι αθλήτριες πρέπει να συμμορφώνονται με το all-white dress code της διοργάνωσης (almost all-white, έστω). Αυτός ο κανόνας έχει τις ρίζες του στη Βικτωριανή εποχή, τότε που οι λεκέδες ιδρώτα, που φαίνονταν στα χρωματιστά ρούχα, θεωρούνταν απρέπεια για την υψηλή κοινωνία. Γι’ αυτό και δεν έχουμε δει ούτε έναν παίκτη ή μια παίκτρια να φοράει κρεμ, μπεζ ή off-white εμφάνιση. Πάντως, επιτρέπεται μόνο ένα χρωματιστό περίγραμμα γύρω από τη λαιμόκοψη και τη μανσέτα των μανικιών, αρκεί να μην ξεπερνάει το ένα εκατοστό.

#2 Οι θρύλοι του τένις

Είπαμε, το Wimbledon είναι το κορυφαίο Grand Slam σε όλο τον κόσμο καθώς έχουν συμμετάσχει κάποιοι θρύλοι του τένις. Από πού να αρχίσουμε; Από τον Ρότζερ Φέντερερ, που είναι ο πολυνίκης του θεσμού με 8 τρόπαια; Από τον Νόβακ Τζόκοβιτς και τον Πιτ Σάμπρας, που μοιράζονται από 7 τρόπαια; Ή μήπως τον Μπγιορν Μποργκ, τον Μπόρις Μπέκερ, τον Τζον ΜακΕνρό και τον Ράφαελ Ναδάλ;

Name-dropping έχουμε και στις γυναίκες. Μαρτίνα Ναβρατίλοβα (9 τρόπαια, παρακαλώ), Σερένα και Βίνους Ουίλιαμς, Στέφι Γκραφ και Μπίλι Τζιν Κινγκ είναι μερικά από το world-class ονόματα που έχουν περάσει από το All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Ποιους/ες θα δούμε όμως φέτος; Ο Γιάνικ Σίννερ και η Αρίνα Σαμπαλένκα, τα #1 της παγκόσμιας κατάταξης θα είναι εκεί, το ίδιο και ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο Αλεξάντερ Σβέρεφ, η Ίγκα Σφιόντεκ και οι αδερφές Ουίλιαμς (οι τελευταίες στο διπλό γυναικών). Το Wimbledon θα έχει και ελληνικό ενδιαφέρον από τη στιγμή που συμμετέχουν και ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκκαρη (#82 kai #48 της παγκόσμιας κατάταξης αντίστοιχα).

#3 Η πλατφόρμα ΕΟΝ της Nova φέρνει την κορυφαία εμπειρία θέασης του Wimbledon στην οθόνη σου

Όλοι ξέρουμε ότι ένα αθλητικό τουρνουά είναι μεγάλο και λόγω της εμπειρίας που δημιουργεί στους θεατές. Μέσα από το πρόγραμμα ΕΟΝ+της Nova, οι φίλοι και οι φίλες του τένις έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ζωντανά όλες τις σπουδαίες μονομαχίες στα κορτ της Αγγλίας, από την πρώτη μέρα μέχρι και τον τελικό. Χάρη στην εφαρμογή EON Sports Mode μπορούμε να βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο όχι μόνο τα αποτελέσματα των αγώνων αλλά και τα στατιστικά των παικτών για να μπορούμε να «διαβάζουμε» καλύτερα το κάθε ματς.

Μάλιστα, όλα αυτά χωρίς να χρειάζεται να είμαστε σπίτι. Η πλατφόρμα ΕΟΝ είναι διαθέσιμη σε όλες τις συσκευές, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε τους αγώνες από όπου και αν είμαστε. Είτε σε βολεύει το σπίτι είτε ο ηλεκτρικός ή η παραλία (για το γραφείο δεν θα πούμε κάτι), το κορυφαίο Grand Slam είναι κυριολεκτικά λίγα κλικ μακριά σου.

Το Wimbledon είναι ιστορία, θέαμα και εμπειρία μαζί και φέτος υπόσχεται ξανά να γράψει τα δικά του κεφάλαια. Εμείς θα τα δούμε στην πλατφόρμα ΕΟΝ και το Novasports.