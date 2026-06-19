«Έδεσε» Ντε Σόουζα το Μαρούσι

Τη φανέλα του Αμαρουσίου θα συνεχίσει να φορά από τη νέα σεζόν ο Σίλβιο Ντε Σόουζα, με την ομάδα των Βορείων Προαστίων να ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας με τον 27χρονο Ανγκολέζο.

Ο Ντε Σόουζα ήρθε μεσούσης της σεζόν στο Μαρούσι και συνέβαλε στα μέγιστα ώστε η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου να πετύχει τον στόχο της παραμονής στη GBL.

Ο θυριώδης σέντερ είχε κατά μ.ο 10.8 πόντους και 5.2 ριμπάουντ ανά αγώνα, σε 12 συμμετοχές.

Η ανακοίνωση του Αμαρουσίου:

«H KAE Γ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Silvio De Sousa ( 27, 2.05) για μια ακόμη σεζόν. Ο διεθνής Αγκολέζος σέντερ ο οποίος προστέθηκε στην ομάδα μας στις 7 Ιανουαρίου, με την παρουσία του συνέβαλε αποφασιστικά στην επίτευξη του στόχου της παραμονής στην Stoiximan GBL. Η αγωνιστική του επίδοση, ο εξαιρετικός χαρακτήρας του αλλά και η επιθυμία του να παραμείνει στο Μαρούσι, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην απόφαση του προπονητή και της διοίκησης.Ο Silvio την σεζόν 2025-26 κατέγραψε κατά μέσο όρο 10,83 πόντους και 5,25 ριμπάουντ στους 12 αγώνες που αγωνίστηκε με την κιτρινόμαυρη φανέλα.»