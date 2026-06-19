· Μαρούσι

«Έδεσε» Ντε Σόουζα το Μαρούσι

Την επέκταση της συνεργασίας του με τον Σίλβιο Ντε Σόουζα ανακοίνωσε το Μαρούσι, με τον Ανγκολέζο να παραμένει στην ομάδα  

«Έδεσε» Ντε Σόουζα το Μαρούσι
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Τη φανέλα του Αμαρουσίου θα συνεχίσει να φορά από τη νέα σεζόν ο Σίλβιο Ντε Σόουζα, με την ομάδα των Βορείων Προαστίων να ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας με τον 27χρονο Ανγκολέζο.

Ο Ντε Σόουζα ήρθε μεσούσης της σεζόν στο Μαρούσι και συνέβαλε στα μέγιστα ώστε η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου να πετύχει τον στόχο της παραμονής στη GBL.

Ο θυριώδης σέντερ είχε κατά μ.ο 10.8 πόντους και 5.2 ριμπάουντ ανά αγώνα, σε 12 συμμετοχές.

Η ανακοίνωση του Αμαρουσίου:

«H KAE Γ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Silvio De Sousa ( 27, 2.05) για μια ακόμη σεζόν. Ο διεθνής Αγκολέζος σέντερ ο οποίος προστέθηκε στην ομάδα μας στις 7 Ιανουαρίου, με την παρουσία του συνέβαλε αποφασιστικά στην επίτευξη του στόχου της παραμονής στην Stoiximan GBL. Η αγωνιστική του επίδοση, ο εξαιρετικός χαρακτήρας του αλλά και η επιθυμία του να παραμείνει στο Μαρούσι, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην απόφαση του προπονητή και της διοίκησης.Ο Silvio την σεζόν 2025-26 κατέγραψε κατά μέσο όρο 10,83 πόντους και 5,25 ριμπάουντ στους 12 αγώνες που αγωνίστηκε με την κιτρινόμαυρη φανέλα.»

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