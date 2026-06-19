Βίρτους Μπολόνια: Νέος προπονοτής ο Άλεξ Μουμπρού

Ο Άλεξ Μουμπρού είναι ο εκλεκτός που θα αναλάβει να οδηγήσει την Βίρτους Μπολόνια την επόμενη σεζόν, με την ιταλική ομάδα να επισημοποιέι την συμφωνία με τον 47χρονο προπονητή.

Μετά το διαζύγιο με τον Ντούσκο Ιβάνοβιτς, η Βίρτους έψαχνε τον ιδανικό διάδοχό, με τον Μουμπρού να αποτελεί τον εκλεκτό της διοίκησης για τη θέση του προπονητή.

Ο Ισπανός είχε οδηγήσει την εθνική Γερμανίας στο περασμένο EuroBasket, ενώ έχει και σημαντική θητεία στον πάγκο της Βαλένθια.