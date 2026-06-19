Οι 5+1 πιο iconic πανηγυρισμοί σε Παγκόσμια Κύπελλα

Είναι στιγμές που ο πανηγυρισμός μένει πιο πολύ από το ίδιο το γκολ.

Ειδικότερα στα Παγκόσμια Κύπελλα, την μεγαλύτερη σκηνή του πλανήτη, κάποιοι παίκτες σκαρφίστηκαν κάτι τόσο τρελό, συγκινητικό ή viral που έκλεψαν την παράσταση και έμειναν για πάντα στην ιστορία.

Το OnSports κάνει βουτιά στo παρελθόν των Παγκοσμίων Κυπέλλων και σας παρουσιάζει 5+1 iconic πανηγυρισμούς.

Ιβάν Καβιέδες | Μουντιάλ 2006

Ο Καβιέδες πανηγυρίζει το γκολ του κόντρα στην Κόστα Ρίκα epa

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2006, ο Ιβάν Καβιέδες χάρισε στο κοινό έναν από τους πιο απρόβλεπτους και ταυτόχρονα εμβληματικούς πανηγυρισμούς στην ιστορία της διοργάνωσης.

Ο επιθετικός του Εκουαδόρ σκόραρε, έβγαλε από το σορτσάκι του μια μάσκα του Spider-Man και τη φόρεσε, προκαλώντας έκπληξη και ενθουσιασμό στο κοινό.

Πίσω από τη φαινομενικά χιουμοριστική κίνηση ωστόσο, κρυβόταν μια συγκινητική ιστορία. Ο Καβιέδες αφιέρωσε το γκολ στον πρώην συμπαίκτη του, Οτιλίνο Τενόριο, ο οποίος είχε χάσει τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα νωρίτερα εκείνη τη χρονιά.

2. Ροζέ Μιλά | Μουντιάλ 1990

Στο παιχνίδι κόντρα στη Ρουμανία, ο 38χρονος Ροζέ Μιλά μας χάρισε έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς πανηγυρισμούς στην ιστορία. Ο Καμερουνέζος σέντερ φορ σκόραρε συνολικά τέσσερα γκολ στο Μουντιάλ του 1990 και σε κάθε ένα από αυτά κατευθυνόταν προς τη γωνία του γηπέδου και ξεκινούσε τον χαρακτηριστικό χορό του, κουνώντας ρυθμικά τους γοφούς του.

Ο Μιλά μάλιστα επέστρεψε τέσσερα χρόνια αργότερα στο Παγκόσμιο Κύπελλο των ΗΠΑ, και σε ηλικία 42 ετών έγινε ο γηραιότερος σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης

3. Πάπα Μπούμπα Ντιόπ | Μουντιάλ 2002

Η Σενεγάλη πανηγυρίζει την ολική ανατροπή κόντρα στη Γαλλία INTIME SPORTS

Στην πρεμιέρα της στο Μουντιάλ του 2002, η Σενεγάλη πραγματοποίησε μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων κόντρα στη Γαλλία, ενώ ταυτόχρονα ο συγχωρεμένος Πάπα Μπούμπα Ντιόπ, ο οποίος πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης, χάρισε έναν πανηγυρισμό ανάλογο του επιτεύγματος.

Τρέχοντας προς τη γωνία του γηπέδου, έβγαλε τη φανέλα του, την ακούμπησε στο χορτάρι και άρχισε να χορεύει γύρω της μαζί με τους συμπαίκτες του. Η εικόνα έμεινε ανεξίτηλη στη μνήμη των φιλάθλων και αποτελεί έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς πανηγυρισμούς όλων των εποχών.

4. Σίφουε Τσαμπαλάλα | Μουντιάλ 2010

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2010 στη Νότια Αφρική ξεκίνησε ιδανικά για τους διοργανωτές. Ο Σίφoυε Τσαμπαλάλα πέτυχε το πρώτο γκολ της διοργάνωσης απέναντι στο Μεξικό και αμέσως μετά, χάρισε στο κοινό έναν πανηγυρισμό που έμεινε στην ιστορία.

Μαζί με τους συμπαίκτες του παρουσίασαν μια απόλυτα συγχρονισμένη χορογραφία, εμπνευσμένη από το διάσημο «diski dance», μετατρέποντας τη στιγμή σε μια πραγματική γιορτή για τους «Bafana-Bafana».

5. Τζούλιους Αγκάχοβα | Μουντιάλ 2002

Αν δεν είχε ακολουθήσει καριέρα ποδοσφαιριστή, ο Τζούλιους Αγκάχοβα θα μπορούσε κάλλιστα να είχε διαπρέψει στην... ενόργανη γυμναστική. Μετά το γκολ που σημείωσε με κεφαλιά απέναντι στη Σουηδία στο Μουντιάλ του 2002, ο Νιγηριανός επιθετικός χάρισε ένα από τα πιο θεαματικά στιγμιότυπα της διοργάνωσης.

Ο Αγκάχοβα εκτέλεσε μια εντυπωσιακή σειρά από επτά συνεχόμενες ανάποδες τούμπες, ξεσηκώνοντας το κοινό και δημιουργώντας έναν από τους πιο αξέχαστους πανηγυρισμούς στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων.

6. Μπεμπέτο | Μουντιάλ 1994

Ο Μπεμπέτο σκόραρε δις στα προημιτελικά κόντρα στην Ολλανδία και προς τιμήν του νεογέννητου υιού του, ο Βραζιλιάνος μαζί με τους συμπαίκτες του σχημάτισαν την κλασική κίνηση του λικνίσματος ενός μωρού στην αγκαλιά, δημιουργώντας έναν πανηγυρισμό που έμελλε να γίνει διαχρονικός.

Από τότε, αμέτρητοι ποδοσφαιριστές σε όλο τον κόσμο έχουν μιμηθεί την κίνηση αυτή για να αφιερώσουν γκολ στα παιδιά τους.