Καλαμάτα: Τέσσερις ακόμα αποχωρήσεις από το ρόστερ

Συνεχίζονται οι αλλαγές στο ρόστερ της Καλαμάτα ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, με τη διοίκηση να προχωρά σε νέες αποδεσμεύσεις ποδοσφαιριστών.

Μετά τις προηγούμενες αποχωρήσεις, παρελθόν από τη «Μαύρη Θύελλα» αποτελούν και οι Κωτσόπουλος, Λυμπεράκης, Τάχατος και Καλογεράκης.

Η ΠΑΕ τους αποχαιρέτησε επίσημα, ευχαριστώντας τους για την προσφορά τους στην ομάδα και ευχόμενη καλή συνέχεια στην καριέρα τους.

Η ανακοίνωση

«Η ΠΑΕ Καλαμάτα ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τους ποδοσφαιριστές Κωνσταντίνο Κωτσόπουλο, Οδυσσέα Λυμπεράκη, Στάθη Τάχατο και Μανώλη Καλογεράκη.

Τους ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά τους, την αγωνιστική τους παρουσία και τον επαγγελματισμό που επέδειξαν κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στην ομάδα μας σε μια ιστορική σεζόν για τη Μαύρη Θύελλα.

Τους ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία τόσο στην προσωπική τους ζωή όσο και στη συνέχεια της ποδοσφαιρικής τους πορείας».