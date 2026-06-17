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Νίκη Βόλου: Ανανέωσε ο Βίκτορ Φερνάντεθ

Ο 28χρονος μεσοεπιθετικός, Βίκτορ Φερνάντεθ ανανέωσε το συμβόλαιό του με τη Νίκη Βόλου.

Νίκη Βόλου: Ανανέωσε ο Βίκτορ Φερνάντεθ
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Συνεχίζεται ο σχεδιασμός της Νίκης Βόλου ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Ο Βίκτορ Φερνάντεθ θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα των «κυανόλευκων» και τη νέα σεζόν, καθώς οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία για την επέκταση της συνεργασίας τους.

Η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την παραμονή του Βίκτορ Φερνάντεθ στην ομάδα μας για την αγωνιστική περίοδο 2026-27.

Ο 28χρονος (2 Μαΐου 1998) Ισπανός μεσοεπιθετικός εντάχθηκε στη Νίκη Βόλου στα μέσα της περσινής σεζόν και κατέγραψε 8 συμμετοχές με τη φανέλα της ομάδας μας στο πρωτάθλημα της Super League 2.

Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου εύχεται στον Βίκτορ υγεία και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας μας τη νέα αγωνιστική σεζόν.

Μιλώντας στο nikivoloufc.gr για την ανανέωση του συμβολαίου του, ο Βίκτορ Φερνάντεθ δήλωσε:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που θα επιστρέψω στον Βόλο, προκειμένου να βοηθήσω την Νίκη να πετύχει τους στόχους της τη νέα αγωνιστική περίοδο. Έχω μεγάλη ανυπομονησία και θέλω να σας δω και πάλι όλους στο γήπεδό μας. Vamos Niki».

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