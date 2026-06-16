Νέος προπονητής της Μίλαν ο Αμορίμ

Ο Ρούμπεν Αμορίμ θα πρέπει να θεωρείται ο νέος προπονητής της Μίλαν, καθώς απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις για την επισημοποίηση της συμφωνίας ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Ο Πορτογάλος τεχνικός βρισκόταν χωρίς ομάδα τους τελευταίους μήνες, μετά την αποχώρησή του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, και οι «ροσονέρι» κινήθηκαν αποφασιστικά για να εξασφαλίσουν την υπογραφή του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, οι δύο πλευρές έχουν ήδη δώσει τα χέρια για συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών, το οποίο θα έχει ισχύ έως το καλοκαίρι του 2028, ενώ προβλέπεται και οψιόν ανανέωσης για ακόμη μία σεζόν.

Όσον αφορά τις οικονομικές απολαβές του 41χρονου προπονητή, το ετήσιο συμβόλαιό του θα αγγίζει τα 3,2 εκατομμύρια ευρώ, με το ποσό να μπορεί να φτάσει έως και τα 4,7 εκατομμύρια μέσω μπόνους επίτευξης στόχων. Συγκεκριμένα, προβλέπεται πριμ ενός εκατομμυρίου ευρώ σε περίπτωση κατάκτησης του πρωταθλήματος, καθώς και επιπλέον 500.000 ευρώ εφόσον η ομάδα εξασφαλίσει την παρουσία της στη League Phase του Champions League.

Ο Αμορίμ αποχώρησε από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχοντας καθοδηγήσει την αγγλική ομάδα σε 63 αγώνες, με απολογισμό 24 νίκες, 18 ισοπαλίες και 21 ήττες. Η λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών κόστισε στους «κόκκινους διαβόλους» περίπου 18 εκατομμύρια ευρώ.