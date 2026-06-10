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Μπενίτεθ: «Μου ζήτησαν να τερματίσουμε τέταρτοι και να ξεχάσουμε το Europa League, ήταν περίεργο»

Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε σε ισπανικό Μέσο για την παρουσία του στον Παναθηναϊκό και δεν έκρυψε την στεναχώρια του για το διαζύγιο με τους «πράσινους».

Μπενίτεθ: «Μου ζήτησαν να τερματίσουμε τέταρτοι και να ξεχάσουμε το Europa League, ήταν περίεργο»
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Μεγάλη συνέντευξή στην εκπομπή "El Larguero" παραχώρησε ο Ράφα Μπενίτεθ, μιλώντας μεταξύ άλλων για όσα έζησε στον Παναθηναϊκό.

Ο Ισπανός τεχνικός υποστήριξε πως όταν ανέλαβε του ζητήθηκε να τερματίσει η ομάδα στην 4η θέση, λέγοντάς του «να ξεχάσετε το Europa League»!

Ο Ράφα Μπενίτεθ χαρακτήρισε περίεργο αυτό το γεγονός, ενώ δήλωσε απογοητευμένος που δεν συνέχισε στον πάγκο του Τριφυλλιού.

«Ηταν κάτι περίεργο. Τον Οκτώβριο είχαν περάσει ήδη τρεις προπονητές και εγώ ήμουν ο τέταρτος. Μου ζήτησαν να τερματίσουμε τέταρτοι, μας είπαν μάλιστα “ξεχάστε το Europa League”. Τελικά τερματίσαμε τέταρτοι, πήραμε την καλύτερη θέση εδώ και 16 χρόνια στο Europa League, φτάσαμε στα ημιτελικά του Κυπέλλου και ήμασταν η καλύτερη ομάδα του δεύτερου γύρου.

Ξαφνικά, φαίνεται πως η τέταρτη θέση δεν ήταν αρκετή. Κάπως πανικοβλήθηκαν και αυτό ήταν όλο. Φεύγουμε ικανοποιημένοι, αλλά και λίγο στεναχωρημένοι, γιατί βλέπαμε ότι ήταν ένα πρότζεκτ που εξελισσόταν», είπε ο Μπενίτεθ.

Όσο για το επόμενο βήμα του: «Οταν δεν προπονείς, εξακολουθείς να δουλεύεις. Εγώ, για παράδειγμα, είμαι στο τμήμα VAR της UEFA. Αλλά δεν είναι το ίδιο με το να είσαι προπονητής στο γήπεδο. Ήρθε η ώρα να ξεκουραστώ λίγο για να αναλάβω ένα πιο ενδιαφέρον πρότζεκτ στην Ευρώπη ή με μια εθνική ομάδα»,

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