Στην Κύπρο θα συνεχίσει την καριέρα του ο Στέφανος Καπίνο

Ο Στέφανος Καπίνο θα συνεχίσει την καριέρα του στην Κύπρο και στην ΑΕΛ.

Ο Ελληνας τερματοφύλακας έχει συμφωνήσει να υπογράψει διετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα της Λεμεσού και σήμερα αναμένεται στο νησί για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και ν' ανακοινωθεί η μεταγραφή του.

Ο 32χρονος γκολκίπερ αγωνίστηκε σε Ολυμπιακό Πειραιώς, Παναθηναϊκό, Παναιτωλικό, Βέρντερ Βρέμης, έχοντας και εννιά συμμετοχές με την εθνική Ελλάδας. Τις δύο τελευταίες σεζόν (2024-2026) αγωνιζόταν στην Ελβετία κάτω από τα δοκάρια της Βίντερτουρ.