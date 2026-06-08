Στην Κύπρο θα συνεχίσει την καριέρα του ο Στέφανος Καπίνο

Μετά από μια διετία στην Ελβετία, ο Στέφανος Καπίνο αποφάσισε να υπογράψει με την κυπριακή ΑΕΛ.

Στην Κύπρο θα συνεχίσει την καριέρα του ο Στέφανος Καπίνο
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Στέφανος Καπίνο θα συνεχίσει την καριέρα του στην Κύπρο και στην ΑΕΛ.

Ο Ελληνας τερματοφύλακας έχει συμφωνήσει να υπογράψει διετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα της Λεμεσού και σήμερα αναμένεται στο νησί για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και ν' ανακοινωθεί η μεταγραφή του.

Ο 32χρονος γκολκίπερ αγωνίστηκε σε Ολυμπιακό Πειραιώς, Παναθηναϊκό, Παναιτωλικό, Βέρντερ Βρέμης, έχοντας και εννιά συμμετοχές με την εθνική Ελλάδας. Τις δύο τελευταίες σεζόν (2024-2026) αγωνιζόταν στην Ελβετία κάτω από τα δοκάρια της Βίντερτουρ.

COMMENTS
LATEST NEWS
14:09 GREEK BASKET LEAGUE

Ολυμπιακός: «Παράνομη η βιντεοσκόπηση» - Ζήτησε να μην ληφθεί υπόψη το βίντεο για Μπαρτζώκα

13:58 GREEK BASKET LEAGUE

ΠΟΣΠΕΡΤ: «Δεν θα ανεχτούμε να γίνουμε τα θύματα επιχειρηματικών ή πολιτικών συμφερόντων»

13:44 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Πλήγμα με Εζαλζουλί στο Μαρόκο, λίγες ημέρες πριν τη σέντρα

13:27 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Στην Κύπρο θα συνεχίσει την καριέρα του ο Στέφανος Καπίνο

13:18 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Στο στόχαστρο της Κόμο ο Παυλίδης: Θέλει ελληνικό δίδυμο στην επίθεση ο Φάμπρεγκας

13:07 ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Παραμένει στις «πράσινες» για έναν ακόμα χρόνο η Πρινς

12:51 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν δυνατά για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη

12:48 GREEK BASKET LEAGUE

ΕΡΤ σε Ολυμπιακό: «Απαξιώνετε το προϊόν, στοχοποιείτε εργαζόμενους και παράγετε τοξικότητα»

12:35 ONSPORTS

ΠΑΟΚ: Ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Τρέβορ Χάντγκινς

12:32 BET ON

Η επιλογή της ΒΕΤΜΑΤ και του Ανδρέα Ματθαιακάκη από το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

12:25 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Παίζει τα ρέστα του για Γένσεν - Τα δεδομένα της μεταγραφής

11:59 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Ο Μπάγεβιτς αποθέωσε τον Νίκολιτς για τον τίτλο και τον Ηλιόπουλο για το νέο συμβόλαιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας