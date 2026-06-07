· Φιορεντίνα

Χρήστος Μανδάς: Η Φιορεντίνα ρώτησε για τον Έλληνα τερματοφύλακα – Όσα λένε στην Ιταλία

Ιταλικό δημοσίευμα συνδέει τη Φιορεντίνα με τον Χρήστο Μανδά, ο οποίος ανήκει στη Λάτσιο και αγωνίζεται ως δανεικός στην Μπόρνμουθ.

Χρήστος Μανδάς: Η Φιορεντίνα ρώτησε για τον Έλληνα τερματοφύλακα – Όσα λένε στην Ιταλία
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Νέο μεταγραφικό ενδιαφέρον για τον Χρήστο Μανδά αποκαλύπτει ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολό Σκίρα, κάνοντας λόγο για κίνηση της Φιορεντίνα σχετικά με τον διεθνή Έλληνα τερματοφύλακα.

Σύμφωνα με ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter), οι «βιόλα» έχουν ζητήσει πληροφορίες για το status του 24χρονου πορτιέρε, την ώρα που το μέλλον του εξακολουθεί να μην έχει ξεκαθαρίσει πλήρως.

Ο Μανδάς ανήκει στη Λάτσιο και αυτή την περίοδο αγωνίζεται ως δανεικός στην Μπόρνμουθ, με την αγγλική ομάδα να διατηρεί οψιόν αγοράς. Ωστόσο, όσο η τελική του κατάσταση παραμένει ανοιχτή, τόσο αυξάνεται και το ενδιαφέρον από συλλόγους του εξωτερικού.

Ο πρώην τερματοφύλακας των ΟΦΗ και Ατρομήτου μετακόμισε στην Premier League τον Ιανουάριο του 2026, χωρίς ωστόσο να καταγράψει επίσημη συμμετοχή με την Μπόρνμουθ.

Στο μεταξύ, ο Μανδάς βρίσκεται στην αποστολή της Εθνικής Ελλάδας, έχοντας μάλιστα αγωνιστεί ως αλλαγή στο εκτός έδρας ματς απέναντι στη Σουηδία, αντικαθιστώντας στο 80’ τον Κωνσταντή Τζολάκη.

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