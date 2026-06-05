Βραζιλία: Ελπίζουν πως ο Νεϊμάρ θα προπονηθεί τη Δευτέρα

Ο Νεϊμάρ είναι στο τελικό στάδιο της αποθεραπείας. Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ έχει τραυματιστεί στη γάμπα και ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα τις τελευταίες μέρες. Με τον Κάρλο Αντσελότι να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να τον έχει ξανά στη διάθεσή του από την ερχόμενη Δευτέρα (8/6).

Ο 34χρονος ουσιαστικά κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει την πρεμιέρα της Βραζιλίας στο Μουντιάλ (14/6). «Ο Νεϊμάρ ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα αποκατάστασης και θα υποβληθεί σε μαγνητική κι αν όλα πάνε καλά, θα προπονηθεί με την ομάδα την επόμενη εβδομάδα», είπε ο Αντσελότι στο Νιου Τζέρσεϊ όπου προετοιμάζεται η Βραζιλία.

Ο Νεϊμάρ δεν έχει αγωνιστεί με τη «Σελεσάο» από τον Φεβρουάριο του 2023, λόγω συνεχόμενων τραυματισμών.