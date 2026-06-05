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Γιώργος Βαρδινογιάννης: «Ουδέποτε κατήργησα τη Θύρα 13, απεναντίας την ανέβασα»

Ο ιστορικός πρόεδρος του Παναθηναϊκού, Γιώργος Βαρδινογιάννης σε μια σπάνια συνέντευξη, μίλησε στην εκπομπή «Πρωταγωνιστές» του Σταύρου Θεοδωράκη, με αφορμή το αφιέρωμα στην εμβληματική Λεωφόρο.

Γιώργος Βαρδινογιάννης: «Ουδέποτε κατήργησα τη Θύρα 13, απεναντίας την ανέβασα»
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Ο «Καπετάνιος» αναφέρθηκε στο πώς απέκτησε το δέσιμό του με τον Παναθηναϊκό, αλλά και την σχέση του με την Θύρα 13 που την ανέβασε με την δημιουργία της ΠΑΛΕΦΙΠ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιώργος Βαρδινογιάννης:

«Πάντα, Παναθηναϊκός. Από το Γυμνάσιο λόγω Λινοξυλάκη. Δεν είχα κανένα φανατισμό. Μετά το 1970 ξεκίνησα να παίρνω δέκα διαρκείας, γιατί ήταν και ο Γιωργάκης του Βαρδή. Μαζί μου καθόταν ο Νανάς ο Τσαλδάρης και ο Γιώργος Κατσαρός και σιγά σιγά έγινα, δεν θα έλεγα φανατικός, αλλά φίλαθλος του Παναθηναϊκού.

Ήμουν παθιασμένος πρόεδρος, αλλά δεν έχασα τη φίλαθλη ιδιότητα. Όταν υπήρχαν φωνές στα εισιτήρια να τα παίρνει όλα η γηπεδούχος ομάδα, αρνήθηκα. Το ποσοστό που έπαιρναν οι μικρές ομάδες στα μεγάλα γήπεδα, δεν είχε καμία σχέση με τις εισπράξεις που κάνανε στο γήπεδό τους. Ήταν πολύ μικρή η Λεωφόρος τότε για να βάλει τον κόσμο του.

Έξω από το γήπεδο υπήρχαν οι μαυραγορίτες των εισιτηρίων, όπου εγώ τους κυνηγούσα. Στην αρχή, είπα «από πού τα προμηθεύονται τα εισιτήρια» και ανακάλυψα από τους συνδέσμους. Σε ένα βράδυ και λόγω κάποιων επεισοδίων στην εξέδρα, είπα καταργούνται όλοι οι σύνδεσμοι, πλην της Θύρας 13 που γίνεται ΠΑΛΕΦΙΠ με υποκαταστήματα. Ουδέποτε κατήργησα τη Θύρα 13, απεναντίας την ανέβασα ως ΠΑΛΕΦΙΠ Νέα Υόρκης, ως Θύρα 13.

Δεν αντέδρασε κανείς, διότι ο φίλαθλος κόσμος του Παναθηναϊκού είδε με τι μεράκι είχα αναδιαμορφώσει την ομάδα. Οπλοφορούσα, όχι για λόγο ποδοσφαίρου. Δεν έκανα ποτέ χειρονομία να βγάλω το κουμπούρι ή να κάνω ότι το βγάζω. Όλα αυτά είναι μυθολογία.

Ο Ρότσα ερχόταν και μου έλεγε τα προβλήματα της ομάδας και κουβεντιάζαμε πώς θα παίξουμε την Κυριακή. Έδινα μια άλλη γωνία να το δει. Τον προβλημάτιζα. Δεν ήθελα μάνατζερ. Εγώ κατευθείαν, έκανα τις μεταγραφές. Διαμαρτύρονται οι φίλαθλοι, γιατί δεν έκανα μεταγραφές. Δεν ήθελα μεταγραφές, γιατί δεν ήθελα να χαλάσω την ομάδα.

Όταν πήραμε το πρωτάθλημα, είπα συγχαρητήρια που με αναγκάζετε να μην κάνω μεταγραφές. Πήραμε το νταμπλ του 1996 και ευρωπαϊκή διάκριση μέχρι τους 4. Δεν είναι μόνο οικονομική ζημιά, ανατρέπεις τον τρόπο της ομάδας που έχεις χτίσει. Αυτό ήταν από τα πρώτα πράγματα που έμαθα στο ποδόσφαιρο. Καμία μεγάλη ομάδα δεν κάνει παραπάνω από 4-5 μεταγραφές κάθε χρόνο.

Ο Νταϊφάς μου ζήτησε χίλια συγγνώμη ότι δεν μου έχει φερθεί καλά. Με τον Δημήτρη Κωνσταντινίδη, ήμουν πάντοτε φίλος και κρατούσαμε το ποδοσφαιρικό έξω από τις σχέσεις μας. Σε κάποια φάση έφυγε από τον Ολυμπιακό, γιατί έβλεπε τα λάθη που γινόταν κόντρα σε εμένα. Εγώ κοιτάζω να φτιάχνω την ομάδα».

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