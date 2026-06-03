Δίκη Μαραντόνα: «Δεν έπρεπε να γίνει η κατ' οίκον νοσηλεία»

«Εάν δεν πληρούντο όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις, η κατ' οίκον νοσηλεία δεν θα έπρεπε ποτέ να είχε πραγματοποιηθεί», τόνισε ο νευροχειρουργός Δρ. Ροντόλφο Μπενβενούτι, ο οποίος, κατόπιν αιτήματος του δικηγόρου του Μαραντόνα, επέβλεψε την επέμβασή του στις αρχές Νοεμβρίου 2020 για υποσκληρίδιο αιμάτωμα. Ο χειρουργός επανέλαβε μια σειρά από προϋποθέσεις που περιέγραψε τότε, σχετικά με το τι θα πρέπει να συνεπάγεται η νοσηλεία στο σπίτι για την ανάρρωση ενός ασθενούς με το «πολύ ιδιαίτερο» προφίλ του Μαραντόνα, κυρίως λόγω του ιστορικού εθισμού του.

«Πρότεινα την 24ωρη παρακολούθηση των ζωτικών σημείων, της θερμοκρασίας και της αρτηριακής πίεσης, μαζί με ένα πρωτόκολλο παρακολούθησης που να υποδεικνύει, για παράδειγμα, την ποσότητα και τη συχνότητα των ούρων, καθώς και την παρουσία ή απουσία οιδήματος», είπε ο Δρ. Μπενβενούτι και πρόσθεσε:

«Συνέστησα επίσης τον απαραίτητο εξοπλισμό, ως προφύλαξη έναντι οποιασδήποτε κατάστασης: ένα ορθοπεδικό κρεβάτι, έναν απινιδωτή και ένα παλμικό οξύμετρο. Οι νοσοκόμες θα έπρεπε να είναι παρούσες όλη την ημέρα. Θα πρέπει να ελέγχεται κάθε δύο ή τρεις ώρες».

Επίσης, στο δικαστήριο παρουσιάστηκε ένα μήνυμα από έναν προϊστάμενο νοσηλευτικής -που δεν ήταν μέλος της ιατρικής ομάδας- ο οποίος εκείνη την εποχή επεσήμανε την ανεπάρκεια των ελέγχων: «Δεν είμαστε προετοιμασμένοι για έκτακτη ανάγκη. Είναι αδύνατο να μην υπάρχει διαθέσιμος ενδοφλέβιος ορός ή κάποιο άλλο ενδοφλέβιο διάλυμα».

Επτά επαγγελματίες υγείας (ένας ιατρός, ένας ψυχίατρος, ένας ψυχολόγος και νοσηλευτές) δικάζονται στο Σαν Ισίδρο από τα μέσα Απριλίου για «ανθρωποκτονία με υπονοούμενη κακοβουλία», που σημαίνει αμέλεια που διαπράχθηκε γνωρίζοντας ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο. Α[αντες, αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης έως και 25 ετών.

Ο Μαραντόνα πέθανε σε ηλικία 60 ετών στις 25 Νοεμβρίου 2020, από καρδιοαναπνευστική κρίση σε συνδυασμό με πνευμονικό οίδημα, μόνος στο κρεβάτι του σε ένα σπίτι που είχε νοικιάσει για την ανάρρωσή του στο Τίγκρε (βόρεια του Μπουένος Άιρες). Και σύμφωνα με τις καταθέσεις των ιατροδικαστών στην δίκη, υπέφερε για αρκετές ώρες, πριν επέλθει το μοιραίο.

Στο επίκεντρο της δίκης, και όπως επιβεβαιώθηκε από αρκετούς μάρτυρες, βρίσκονται η έλλειψη επαρκούς ιατρικού εξοπλισμού και οι ελλείψεις στην ιατρική περίθαλψη που είχε ο «Ντιεγκίτο» τις τελευταίες ημέρες της ζωής του. Στην κατάθεσή του, ο Δρ. Μπενβενούτι θυμήθηκε επίσης την έντονη απογοήτευση του Λεοπόλντο Λούκε, νευροχειρουργού και στενού φίλου του Μαραντόνα εκείνη την εποχή, ο οποίος τώρα είναι μεταξύ των κατηγορουμένων, όταν η κλινική αρνήθηκε να του επιτρέψει να χειρουργήσει τον Μαραντόνα το 2020: «Είπε ότι ήταν η ευκαιρία μιας ζωής».